Історія українських компаній: з чого починався «ЗАЗ» (відео)

Історія ЗАЗ

Український бізнес нині працює в блекаути, під час російських атак та глибокої кризи. Чимало маленьких майстерень, амбітних стартапів та промислових титанів вписали своє імʼя в історію України.

Finance.ua починає нову серію відео, де розкажемо про таємниці успіху та падіння наших брендів. Як вони починали свій шлях та чому можна повчитися на їхньому безцінному досвіді.

Легенда

Сьогодні мова піде про легенду українського автопрому ЗАЗ. Його автомобілі змінили життя мільйонів українців, хоча на перший погляд, авто видавалися незграбними, низькими, опуклими і трохи дивним. Вони не хизувалися витонченими лініями італійських спорткарів, але всі його хотіли, бо це був перший справжній народний улюбленець.

Історія Запорізького автомобільного заводу

Почалося все ще до того, як на світ з’явився перший автомобіль. У 1863 році впевнений у своїх силах голландський емігрант-колоніст Абрагам Якович Кооп відкрив у колонії Шенвізе, що нині є серцем промислового Запоріжжя, підприємство, яке мало підкорити український степ. Майстерні Коопа з ювелірною точністю створювали сільськогосподарське залізо: від деталей вітряків, до масивних плугів та млинів. Це була так звана кремнієва долина ХІХ століття в українських реаліях.

Але Радянська влада націоналізувала завод Коопа, стерши старе ім’я і охрестивши його суворим словом «Комунар». Підприємство перетворилося на велетенський вулик, де виробляли зернозбиральні комбайни.

До початку Другої світової війни завод видав понад 167 тисяч таких машин.

В ті часи авто вважалося розкішшю. Тому на початку 1960-х народилася ідея створити «народний автомобіль». Цей проєкт народився для тих, на кому фактично трималася країна: вчителів, інженерів і шахтарів. Машина мала бути дешевою та простою.

Ідея

Запозичили ідею для авто в італійців. Інженери взяли за основу Fiat 600. До кінця 1960 року був готовий перший автомобіль — прототип Москвич-444.

За рік машину відшліфували, внесли фінальні штрихи, і на світ народився ЗАЗ-965 — той самий канонічний «Запорожець».

Ціна авто

Коштувало авто 3 тисячі радянських рублів. За офіційним курсом понад 3,5 тисячі американських доларів. У той час в США за ці гроші, можна було купити Ford Mustang Mach 1.

Де продавали

Це авто продавали не лише всередині країни, а й мандрував за кордон під імʼям «Ялта». Експортна версія була справжнім аристократом порівняно з домашньою.

Закордонні покупці отримували «Запорожця» із зовнішніми дзеркалами, елегантним двоколірним кузовом, додатковими молдингами, радіоприймачем та навіть попільничкою.

Харакретистки

Запорожець міг розігнатися до 90 км за годину. Двигун, розташований позаду, дарував машині високу прохідність. Хоча до дверей, що відчинялися назустріч руху, треба було звикнути. Називали його — «Горбатий».

Це був справжній культурний код, живий персонаж нашої історії. Він ставав героєм анекдотів, зіркою екранів та символом того, що українська кмітливість може витиснути максимум навіть із дешевого заліза.

У 1987 році на арену вийшла передньопривідна «Таврія». На той час — це був свіжий ковток повітря, сучасний хетчбек, який мав зуби, щоб конкурувати з європейськими малолітражками. Коштувала вона дорожче Запорожців, понад 5 тисяч карбованців.

Після розпаду Радянського Союзу

Після розпаду СРСР ЗАЗ опинився на драматичному роздоріжжі. Старі «Запорожці» миттєво стали відлунням минулого, а «Таврії» не витримували жорстокого двобою з дешевими вживаними іномарками, що хлинули через кордону.

Врятував завод несподіваний альянс із Daewoo (дЕу) в 1998 році. Спільне підприємство «АвтоЗАЗ-Daewoo» повернуло життя в цехи, розпочавши випуск Daewoo Lanos — машини, якій судилося стати новим королем українських доріг. Перші «Ланоси» з’явилися в Україні майже одночасно з усім світом і коштували 6,5 тисяч доларів.

Дивіться більше деталей, а також що нині із ЗАЗ — в нашому новому відео.

