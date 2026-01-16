Онлайн-постановка на військовий облік: Міноборони розширило категорії
Міноборони України продовжує тестування процесу онлайн-постановку на військовий облік. Новий сервіс доступний через застосунок Резерв+, який розширив функціонал на нові вікові групи.
Про це повідомили у Міноборони.
Хто може долучитися до тестування
До участі запрошуються чоловіки 18−24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб стати учасником тесту, потрібно заповнити онлайн-форму.
Важливо: це можливо лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Особи, які раніше знялися або були виключені з обліку, мають проходити процедуру у ТЦК та СП.
Як це працює
- Заповніть форму для участі в тестуванні.
- Очікуйте на електронний лист із підтвердженням запрошення.
- Встановіть або оновіть застосунок Резерв+ до останньої версії.
- Виконайте інструкції в застосунку та подайте заявку на облік.
- Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.
Для жінок та осіб з досвідом обліку
Жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, наразі не можуть скористатися онлайн-постановкою. Їм слід звертатися до ТЦК та СП.
Навіщо це
Як кажуть у Міноборони, онлайн-постановка на військовий облік значно зменшує бюрократію, знижує навантаження на територіальні центри та зробить процес більш прозорим і зручним для громадян.
Раніше ми повідомляли, що Резерв+ розширив сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.
