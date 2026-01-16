Онлайн-постановка на військовий облік: Міноборони розширило категорії Сьогодні 15:34

Онлайн-постановка на військовий облік: Міноборони розширило категорії

Міноборони України продовжує тестування процесу онлайн-постановку на військовий облік. Новий сервіс доступний через застосунок Резерв+, який розширив функціонал на нові вікові групи.

Про це повідомили у Міноборони.

Хто може долучитися до тестування

До участі запрошуються чоловіки 18−24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб стати учасником тесту, потрібно заповнити онлайн-форму

Важливо: це можливо лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Особи, які раніше знялися або були виключені з обліку, мають проходити процедуру у ТЦК та СП.

Як це працює

Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте на електронний лист із підтвердженням запрошення. Встановіть або оновіть застосунок Резерв+ до останньої версії. Виконайте інструкції в застосунку та подайте заявку на облік. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Для жінок та осіб з досвідом обліку

Жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, наразі не можуть скористатися онлайн-постановкою. Їм слід звертатися до ТЦК та СП.

Навіщо це

Як кажуть у Міноборони, онлайн-постановка на військовий облік значно зменшує бюрократію, знижує навантаження на територіальні центри та зробить процес більш прозорим і зручним для громадян.

