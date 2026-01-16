0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Онлайн-постановка на військовий облік: Міноборони розширило категорії

33
Онлайн-постановка на військовий облік: Міноборони розширило категорії
Онлайн-постановка на військовий облік: Міноборони розширило категорії
Міноборони України продовжує тестування процесу онлайн-постановку на військовий облік. Новий сервіс доступний через застосунок Резерв+, який розширив функціонал на нові вікові групи.
Про це повідомили у Міноборони.

Хто може долучитися до тестування

До участі запрошуються чоловіки 18−24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб стати учасником тесту, потрібно заповнити онлайн-форму.
Читайте також
Важливо: це можливо лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Особи, які раніше знялися або були виключені з обліку, мають проходити процедуру у ТЦК та СП.

Як це працює

  1. Заповніть форму для участі в тестуванні.
  2. Очікуйте на електронний лист із підтвердженням запрошення.
  3. Встановіть або оновіть застосунок Резерв+ до останньої версії.
  4. Виконайте інструкції в застосунку та подайте заявку на облік.
  5. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Для жінок та осіб з досвідом обліку

Жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, наразі не можуть скористатися онлайн-постановкою. Їм слід звертатися до ТЦК та СП.

Навіщо це

Як кажуть у Міноборони, онлайн-постановка на військовий облік значно зменшує бюрократію, знижує навантаження на територіальні центри та зробить процес більш прозорим і зручним для громадян.
Раніше ми повідомляли, що Резерв+ розширив сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий облікВійськовозобов'язанийРезерв+ТЦК
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems