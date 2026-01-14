Юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік у 2026 році Сьогодні 09:44

Юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік у 2026 році

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадали, що громадяни України чоловічої статі, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня 2026 року.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У ТЦК наголошують, що ця процедура є обов’язковою та передбачена чинним законодавством.

Як відбувається взяття на облік

Порядок взяття на військовий облік регламентується статтею 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Закон передбачає два способи проходження процедури:

онлайн — шляхом електронної ідентифікації та уточнення персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста «Резерв+»;

особисто — шляхом прибуття до районного або міського ТЦК та СП за місцем проживання.

Законом передбачено перелік поважних причин, які мають бути документально підтверджені, зокрема:

захворювання громадянина;

перешкоди стихійного характеру;

проживання або перебування на тимчасово окупованій території України;

перебування на території, де ведуться бойові дії;

інші обставини, що унеможливили електронну ідентифікацію або особисте звернення до ТЦК та СП.

Хто не підлягає взяттю на облік

Не беруться на військовий облік призовників громадяни України, які:

відбувають покарання в установах виконання покарань;

перебувають під дією примусових заходів медичного характеру.

«Якщо громадянин не став на облік у відведений термін, він може це зробити лише шляхом особистого звернення до ТЦК та СП. Наголошуємо, що взяття на військовий облік — це не призов на службу. Це лише організаційна процедура, яка дозволяє встановити обсяг мобілізаційного ресурсу, рівень освіти та інші дані про призовників», — додали у ТЦК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.