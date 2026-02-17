«Зона смерті"‎ економіки рф: про що кажуть експерти Сьогодні 21:22

Економіка рф увійшла в "‎зону смерті"‎

російську економіку буде важко чи навіть неможливо повернути до нормального стану без нової кризи.

Про це для The Economist пише науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександра Прокопенко, пише УНІАН.

В альпінізмі «‎зоною смерті"‎ називають висоти, кількості кисню на яких недостатньо для тривалої підтримки людського життя. На думку фахівця, сьогодні росія перебуває саме в такому стані.

Читайте також росія заробила на зростанні цін на золото близько $216 млрд з початку війни

Прокопенко вважає, що економіка рф застрягла в тому, що можна описати як «негативну рівновагу» — вона тримається на плаву, але водночас руйнує власне майбутнє. Експортні доходи москви падають, а бюджетні прогалини неможливо заповнити додатковими податковими надходженнями.

«У 2025 році економіка зросла лише на 1%. Прогноз на цей рік ще гірший», — вважає спеціаліст.

Вона зазначила, що протягом останніх чотирьох років російська економіка розділилася на дві окремі «метаболічні системи». Перша охоплює військові та суміжні з ними галузі: життєво важливі органи, які отримують пріоритетний потік ресурсів. Ці сектори ростуть, наймають працівників і здійснюють інвестиції. Вони першими отримують доступ до робочої сили, капіталу та імпорту. Друга система містить усе інше — приватний бізнес, малі підприємства, споживчі галузі.

«Загальний обсяг виробництва в росії за останні три роки зріс на значні 18,3%. Але весь цей ріст — і навіть більше -забезпечив саме військовий сектор», — вважає співробітник Берлінського центру Карнегі.

За словами Прокопенко, найуразливіше місце російської економіки — «паливо», на якому вона працює. Економіка рф живиться тим, що можна назвати «військовою рентою»: бюджетними трансферами на оборонні підприємства, які створюють зарплати та економічну активність. Функціонально це нагадує нафтові прибутки 2000-х років, але є критична відмінність.

Читайте також росіяни відчувають економічні наслідки війни проти України у повсякденному житті — Вloomberg

Річ у тім, що нафтова рента надходила ззовні: іноземці платили за товарний актив, і ці гроші циркулювали економікою, створюючи реальний мультиплікативний ефект. Водночас військова рента — це внутрішній перерозподіл активів.

«Організм „споживає“ власну м’язову тканину для енергії. Це не циклічний спад, який можна виправити грошово-кредитною або фіскальною політикою. Рецесія схожа на втому: відпочинь — і відновишся. Стан Росії радше нагадує гірську хворобу: чим довше перебуваєш на висоті, тим гірше стає, незалежно від відпочинку», — каже спеціаліст.

Раніше писали , що війна, розв’язана росією проти України, вступає у свою четверту зиму, і росіяни починають відчувати її зростаючий вплив майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата. Як повідомляв Вloomberg, за межами лінії фронту решта росії, включно з москвою, відчула економічні наслідки. Від домогосподарств, які змушені скорочувати витрати на продукти, до труднощів сталеливарних, гірничодобувних та енергетичних компаній — економічний двигун країни демонструє численні тріщини. Колишня стійкість, що підтримувалася масштабним фіскальним стимулюванням та рекордними доходами від енергетики, проходить випробування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.