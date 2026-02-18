Єврокомісія почала розслідування проти Shein 18.02.2026, 01:32

Shein під перевіркою ЄС

Єврокомісія почала офіційне розслідування щодо дотримання онлайн-магазином Shein цифрового законодавства ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає «Європейська правда».

Що перевіряє Єврокомісія

ЄК у межах офіційного розслідування щодо Shein дослідить на відповідність Акту про цифрові послуги дизайну платформи, прозорість рекомендацій та механізми захисту від продажу забороненої продукції.

Зокрема, розслідування перевірить, які механізми використовує онлайн-магазин для запобігання продажу у ЄС забороненої продукції.

Також перевірять відповідність законодавству ЄС елементів дизайну платформи, які можуть викликати залежність — як, наприклад, система балів чи винагород за взаємодію, а також наявність механізмів для зниження таких ризиків.

Об’єктом перевірки стане також прозорість системи рекомендацій для користувачів платформи.

