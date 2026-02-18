Єврокомісія почала розслідування проти Shein
Єврокомісія почала офіційне розслідування щодо дотримання онлайн-магазином Shein цифрового законодавства ЄС.
Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає «Європейська правда».
Що перевіряє Єврокомісія
ЄК у межах офіційного розслідування щодо Shein дослідить на відповідність Акту про цифрові послуги дизайну платформи, прозорість рекомендацій та механізми захисту від продажу забороненої продукції.
Зокрема, розслідування перевірить, які механізми використовує онлайн-магазин для запобігання продажу у ЄС забороненої продукції.
Також перевірять відповідність законодавству ЄС елементів дизайну платформи, які можуть викликати залежність — як, наприклад, система балів чи винагород за взаємодію, а також наявність механізмів для зниження таких ризиків.
Об’єктом перевірки стане також прозорість системи рекомендацій для користувачів платформи.
Поділитися новиною
Також за темою
Єврокомісія почала розслідування проти Shein
Нові правила транзиту через Угорщину: що треба знати
«Зона смерті" економіки рф: про що кажуть експерти
Скільки трудових мігрантів потрібно Україні
ЄІБ вчетверо збільшив інвестиції в оборону Євросоюзу
Британія до 2030 року створить альтернативу Visa і Mastercard — The Guardian