Messenger.com закривають, з квітня 2026 року доступ буде лише через Facebook

Технології&Авто
Meta закриє окремий сайт Messenger.com у квітні 2026 року.
Про це компанія повідомила у своїй заяві.
Компанія Meta закриває Messenger.com — окремий сайт для свого месенджера. З квітня 2026 року сторінка більше не працюватиме для надсилання повідомлень.

Доступ до Messenger перенесуть на Facebook

Формально сервіс нікуди не зникає. Але змінюється точка входу. Ті, хто звик відкривати Messenger у браузері напряму, тепер змушені будуть заходити через facebook.com/messages. Інтерфейс обіцяють залишити тим самим, однак окремої адреси для месенджера більше не буде.
Після закриття сайту всі спроби зайти на Messenger.com автоматично перенаправлятимуть користувачів на Facebook. Для тих, хто користувався Messenger із деактивованим акаунтом Facebook, вибір звужується: через браузер спілкування стане неможливим — залишиться лише мобільний застосунок. Щоб писати з комп’ютера, доведеться знову авторизуватися у Facebook.
Причину такого рішення компанія не пояснює.
ТехнологіїMetaFacebook
