Мінцифри запускає аудит публічних державних послуг і готує єдину базу сервісів
Міністерство цифрової трансформації у 2026 році запустить загальнонаціональний скринінг публічних послуг і сервісів, щоб зібрати їх в одну базу, прибрати зайві процедури та підготувати план переведення частини послуг в онлайн.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«Держава не має єдиного ресурсу з даними про всі державні й місцеві послуги та сервіси. Це створює дублювання процедур, уповільнює розвиток і породжує зайві папери, що змушує громадян та бізнес отримувати послуги за різними підходами», — сказано в повідомленні.
Скринінг допоможе формувати політику, створювати умови, які підлаштовуються під потреби людей.
Для чого потрібна єдина база всіх держпослуг
Мінцифри створює єдину базу всіх державних послуг, щоб:
- прибрати бюрократію — видалити сервіси, які вже нікому не потрібні;
- визначити процес та проблеми при наданні послуг — щоб прибрати застарілі, неактуальні процеси й ви отримували результат миттєво;
- забезпечити Paperless — цифровізувати довідки, щоб органи не вимагали папірець, який і так є в системі;
- впровадити всюди data driven-підхід: рішення ухвалюватимуть не хаотично, а на основі реальних показників;
- оновити єдину базу про державні послуги й визначити план подальшого реінжинірингу.
У міністерстві вже визначилися із подальшими кроками. Протягом місяця всі надавачі послуг — міністерства, ЦНАПи, місцева влада, державні та комунальні підприємства — внесуть детальну інформацію в єдину систему. «Ми зберемо все: перелік документів, ціни, реальні терміни, статистику звернень та навіть причини відмов», — кажуть у Мінцифри.
Далі штучний інтелект просканує масиви даних, щоб виявити дублювання, неактуальні процедури та штучні бар’єри, які ускладнюють життя. На основі аналітики буде сформована дорожня карта: які послуги ліквідувати, які спростити, а які повністю перевести в онлайн.
