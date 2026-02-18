Мінцифри запускає аудит публічних державних послуг і готує єдину базу сервісів Сьогодні 05:24 — Технології&Авто

Міністерство цифрової трансформації у 2026 році запустить загальнонаціональний скринінг публічних послуг і сервісів, щоб зібрати їх в одну базу, прибрати зайві процедури та підготувати план переведення частини послуг в онлайн.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Держава не має єдиного ресурсу з даними про всі державні й місцеві послуги та сервіси. Це створює дублювання процедур, уповільнює розвиток і породжує зайві папери, що змушує громадян та бізнес отримувати послуги за різними підходами», — сказано в повідомленні.

Скринінг допоможе формувати політику, створювати умови, які підлаштовуються під потреби людей.

Для чого потрібна єдина база всіх держпослуг

Мінцифри створює єдину базу всіх державних послуг, щоб:

прибрати бюрократію — видалити сервіси, які вже нікому не потрібні;

визначити процес та проблеми при наданні послуг — щоб прибрати застарілі, неактуальні процеси й ви отримували результат миттєво;

забезпечити Paperless — цифровізувати довідки, щоб органи не вимагали папірець, який і так є в системі;

впровадити всюди data driven-підхід: рішення ухвалюватимуть не хаотично, а на основі реальних показників;

оновити єдину базу про державні послуги й визначити план подальшого реінжинірингу.

У міністерстві вже визначилися із подальшими кроками. Протягом місяця всі надавачі послуг — міністерства, ЦНАПи, місцева влада, державні та комунальні підприємства — внесуть детальну інформацію в єдину систему. «Ми зберемо все: перелік документів, ціни, реальні терміни, статистику звернень та навіть причини відмов», — кажуть у Мінцифри.

Далі штучний інтелект просканує масиви даних, щоб виявити дублювання, неактуальні процедури та штучні бар’єри, які ускладнюють життя. На основі аналітики буде сформована дорожня карта: які послуги ліквідувати, які спростити, а які повністю перевести в онлайн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.