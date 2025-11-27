0 800 307 555
Україна здатна стримати рф: ключові умови успіху

Україна здатна стримати рф: ключові умови успіху
Україна здатна зупинити подальше просування російських військ і стабілізувати ситуацію на фронті за умови належної військової підтримки західних партнерів у поєднанні з санкціями.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
«Українські сили довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови їхнього гарного особового складу та оснащення», — йдеться у звіті.
Зокрема, Україна змусила російські війська вивести свої підрозділи з Київської області та інших регіонів півночі України у квітні 2022 року, звільнила значну частину Харківської області під час контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року, а також змусила росію залишити правобережну Херсонщину у листопаді 2022 року.
Аналітики ISW зазначають, що українські війська «завдали росії непропорційно високих втрат порівняно з обсягом здобутків», змушуючи противника витрачати час, людські ресурси та техніку на виснажливі наступальні дії.
В Інституті нагадали, що українські війська також зірвали російські наступи на північ Харківської та Сумської областей навесні 2024 року та в січні 2025 року відповідно.
Як зазначають аналітики, Україна змусила росію розпочати позиційну війну, яка позбавляє росію можливості проводити оперативний маневр.
«Своєчасна та достатня західна військова допомога та продаж зброї Україні, у поєднанні з рішучими економічними заходами США та інших західних країн проти росії, можуть дозволити Україні зупинити просування росії на полі бою, особливо якщо українські війська використовуватимуть свої добре розвинені укріплення в Донецькій області», — пише ISW.
За матеріалами:
РБК-Україна
