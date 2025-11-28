россияне ощущают экономические последствия войны против Украины в повседневной жизни — Вloomberg Сегодня 07:13

россияне ощущают экономические последствия войны против Украины в повседневной жизни — Вloomberg

Война, развязанная россией против Украины, вступает в свою четвертую зиму, и россияне начинают ощущать ее растущее влияние почти на все аспекты своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Читайте также Украина способна сдержать рф: ключевые условия успеха

Десятки регионов центральной и южной россии сейчас напрямую сталкиваются с войной. Удары беспилотников и иногда ракет по энергетическим объектам стали реальностью. Сирены воздушной тревоги воют почти каждую ночь, становясь постоянным и публичным напоминанием об эскалации конфликта.

Кризис экономики рф

За пределами линии фронта остальная часть россии, включая москву, испытала экономические последствия. От домохозяйств, вынужденных сокращать расходы на продукты, до трудностей сталелитейных, горнодобывающих и энергетических компаний — экономический двигатель страны демонстрирует многочисленные трещины. Прежняя устойчивость, поддерживаемая масштабным фискальным стимулированием и рекордными доходами от энергетики, проходит испытание.

Читайте также Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в рф

Аналитики отмечают, что степень страданий не сравнима со страданиями Украины. Это вряд ли заставит путина прекратить войну, а четко подчеркивает все более высокую цену, которую приходится заплатить рф за решение начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Рост цен и падение спроса

Экономические последствия усугубляются. Цены растут быстрее заработной платы, заставляя большинство россиян менять свои привычки: покупать меньше одежды и переходить на отечественные бренды, поскольку импорт стал слишком дорогим.

Хотя Центральный банк россии повысил ставки до рекордных 21% (в октябре прошлого года) для борьбы с инфляцией, экономика все больше демонстрирует отложенное влияние этой политики. Инфляция снизилась примерно до 6,8% в начале ноября, но основная причина — ослабление потребительского спроса.

Читайте также Последний крупный американский банк ушел из рф — детали

Это повлекло за собой серьезные изменения в российском секторе розничной торговли:

розничные торговцы одеждой — 45% закрытых магазинов в третьем квартале;

рынок электроники переживает самое резкое падение спроса за 30 лет;

продажи автомобилей сократились почти на четверть, пострадав от высоких затрат на займы и увеличения госналога.

Удары по энергетическому сектору

Прямое влияние оказывают и военные действия Украины. Украинские беспилотники теперь безнаказанно атакуют нефтеперерабатывающие заводы и порты, проникая вглубь россии более чем на 2000 км. Эти атаки обострили кризис на внутреннем рынке топлива, вызвав резкий рост цен и дефицит в некоторых регионах.

Доходы от нефти и газа сократились более чем на одну пятую по сравнению с прошлым годом из-за более низких цен на сырую нефть, санкции и укрепления валюты. Мировые поставки российского топлива также снизились до самого низкого уровня с начала вторжения.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.