Один из крупнейших западных банков на российском рынке американский Сitibank, входивший в топ-20 в россии по размеру активов, теперь окончательно уходит из рф.

Российская «дочка» Citi будет продана Ренессанс Капиталу — финансовой группе, которой до 2024 года владел миллиардер Михаил Прохоров, ранее кандидат в президенты, набравший 8% голосов на выборах 2012 года.

Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на распоряжение, разрешающее Citi продать российский банк, которое в среду подписал глава правящего режима путин.

Citi, работавший в рф с начала 1990-х, принял решение избавиться от российского бизнеса еще до начала войны — в 2021 году, а после вторжения в Украину стал сворачивать операции.

За период 2022—2025 гг. объем выданных банком кредитов сократился на 98%, объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах снизился в 90−150 раз.

В прошлом году банк прекратил обслуживание всех своих дебетовых карт и остановил операции по Системе быстрых платежей ЦБ, переводы, обналичивание на терминалах и покупки по QR-коду.

В ноябре 2024 года банк закрыл последнее отделение, работавшее с розничными клиентами в Москве.

В октябре 2025 г. Ситибанк прекратил обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов.

