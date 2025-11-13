Последний крупный американский банк ушел из рф — детали
Один из крупнейших западных банков на российском рынке американский Сitibank, входивший в топ-20 в россии по размеру активов, теперь окончательно уходит из рф.
Российская «дочка» Citi будет продана Ренессанс Капиталу — финансовой группе, которой до 2024 года владел миллиардер Михаил Прохоров, ранее кандидат в президенты, набравший 8% голосов на выборах 2012 года.
Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на распоряжение, разрешающее Citi продать российский банк, которое в среду подписал глава правящего режима путин.
Citi, работавший в рф с начала 1990-х, принял решение избавиться от российского бизнеса еще до начала войны — в 2021 году, а после вторжения в Украину стал сворачивать операции.
За период 2022—2025 гг. объем выданных банком кредитов сократился на 98%, объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах снизился в 90−150 раз.
В прошлом году банк прекратил обслуживание всех своих дебетовых карт и остановил операции по Системе быстрых платежей ЦБ, переводы, обналичивание на терминалах и покупки по QR-коду.
В ноябре 2024 года банк закрыл последнее отделение, работавшее с розничными клиентами в Москве.
В октябре 2025 г. Ситибанк прекратил обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов.
