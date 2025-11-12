НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг

Национальный банк актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, унифицировав их в одном нормативно-правовом акте.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Порядок предоставления и общие требования к документам, которые подаются в Национальный банк в рамках процедур, определенных Положением; Обязательство поставщика услуги подать в Национальный банк документы о структуре собственности в случае изменений, касающихся института совместного инвестирования или его компании по управлению активами; Обязательство заявителей в случае аккредитации филиала иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, предоставлять документы о структуре собственности такого заявителя; Распространение требований Положения на филиалы иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, и обязательства их ежегодно подавать в Национальный банк документы о структуре собственности иностранного учреждения; Порядок применения Национальным банком профессионального суждения и пересмотра такого суждения по результатам осуществления контроля над соблюдением предоставлятелем услуг требований Положения; Распределение соответствующих полномочий между Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры и т. д.

