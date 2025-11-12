0 800 307 555
НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг
Национальный банк актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, унифицировав их в одном нормативно-правовом акте.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Новая редакция Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг определяет, в частности:
  1. Порядок предоставления и общие требования к документам, которые подаются в Национальный банк в рамках процедур, определенных Положением;
  2. Обязательство поставщика услуги подать в Национальный банк документы о структуре собственности в случае изменений, касающихся института совместного инвестирования или его компании по управлению активами;
  3. Обязательство заявителей в случае аккредитации филиала иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, предоставлять документы о структуре собственности такого заявителя;
  4. Распространение требований Положения на филиалы иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, и обязательства их ежегодно подавать в Национальный банк документы о структуре собственности иностранного учреждения;
  5. Порядок применения Национальным банком профессионального суждения и пересмотра такого суждения по результатам осуществления контроля над соблюдением предоставлятелем услуг требований Положения;
  6. Распределение соответствующих полномочий между Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры и т. д.
Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 ноября 2025 № 135, которое вступает в силу 12 ноября 2025 года.
Ранее Национальный банк Украины в октябре 2025 года применил меры воздействия к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушения валютного законодательства.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
