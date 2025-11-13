0 800 307 555
Реальные изображения Honor 500: выглядит, как флагман

В сети появились живые фото нового Honor 500, впервые показан его внешний вид. Снимки опубликовали в Weibo — на них смартфон держит олимпийская чемпионка Чэнь Юйси.
Honor 500 получил обновленный горизонтальный модуль камер, как и на предыдущих утечках. Задняя панель имеет двухцветное оформление с более насыщенным оттенком вокруг блока камер. Корпус — металлический, с плоскими боками, а выступ под камеры стал меньше, чем у подобных решений Apple.
По предварительным данным, у смартфона будет 6,6-дюймовый экран с отверстием под фронтальную камеру и ультразвуковой сканер отпечатков. Основная камера — 200 Мп, а внутри установлен чип Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ оперативной памяти.
Кроме того, Honor 500 может получить аккумулятор на 8000 мА*ч, что сделает его одним из самых выносливых смартфонов в своем классе. Официальная дата презентации пока не объявлена.
