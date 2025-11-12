Антимонопольный комитет Украины наложил более 29 млн грн штрафов: кому и за что Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины наложил более 29 млн грн штрафов на компании за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Об этом пишет АМКУ

Регулятор признал, что ООО «Технологии бизнеса» и ООО «Киевский асфальтобетонный завод № 8» совершили антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов четырнадцати торгов ожидаемой стоимостью 245 300 000 грн на закупку соли для промышленной переработки, проведенных предприятиями, которые занимаются содержанием и обслуживанием автомобильных дорог в 2022 году.

В ходе расследования дела были установлены обстоятельства и факты, которые в своей совокупности свидетельствуют о совместном и скоординированном поведении субъектов хозяйствования и, как результат, о совершении нарушений и об устранении конкуренции компаний при участии в этих торгах.

За указанные нарушения законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 5 365 095 грн.

Следующим решением АМКУ признал действия ООО «БМП Краматороск» и ООО «Будартель СХ 65» нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов трех торгов на закупку услуг по капитальному ремонту и реставрации, проведенных Департаментом городского совета «Николаевское управление капитального строительства» в 2018—2020 годах с ожидаемой стоимостью 39 133 395,00 гривен.

На компании наложены штрафы в общем размере 1 623 364 грн.

