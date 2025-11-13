0 800 307 555
ру
Android-ноутбуки на Snapdragon X: когда будут на рынке

Qualcomm готовит сюрприз для рынка ноутбуков. Компания начала работать над тем, чтобы ее процессоры для компьютеров могли работать с Android.
Ранее в этом году производитель представил платформу Snapdragon Elite X2 для PC с Windows. Такие ноутбуки должны появиться весной 2026 года.
Сейчас Qualcomm разрабатывает поддержку Android для собственных компьютерных процессоров. Очевидно, это связано с тем, что Google планирует объединить Android и ChromeOS в одну систему. Такое решение сделает ноутбуки на Android полноценными рабочими устройствами.
Хромбуки уже давно заняли свою нишу на рынке. Возможно Qualcomm хочет, чтобы их преемники на объединенной платформе Android/ChromeOS тоже работали на процессорах Snapdragon X.
Пока что компания официально не комментирует свои планы относительно Android-ноутбуков.
По материалам:
ITsider.
