Android-ноутбуки на Snapdragon X: когда будут на рынке
Qualcomm готовит сюрприз для рынка ноутбуков. Компания начала работать над тем, чтобы ее процессоры для компьютеров могли работать с Android.
Ранее в этом году производитель представил платформу Snapdragon Elite X2 для PC с Windows. Такие ноутбуки должны появиться весной 2026 года.
Сейчас Qualcomm разрабатывает поддержку Android для собственных компьютерных процессоров. Очевидно, это связано с тем, что Google планирует объединить Android и ChromeOS в одну систему. Такое решение сделает ноутбуки на Android полноценными рабочими устройствами.
Хромбуки уже давно заняли свою нишу на рынке. Возможно Qualcomm хочет, чтобы их преемники на объединенной платформе Android/ChromeOS тоже работали на процессорах Snapdragon X.
Пока что компания официально не комментирует свои планы относительно Android-ноутбуков.
Поделиться новостью
Также по теме
Android-ноутбуки на Snapdragon X: когда будут на рынке
ОВГЗ опережают инфляцию — эксперт
НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг
Антимонопольный комитет Украины наложил более 29 млн грн штрафов: кому и за что
Двухэтажные вагоны и евроколея до Львова: чего ждать в 2026 году
Румыния должна взять под контроль румынскую компанию российского «Лукойла» — детали