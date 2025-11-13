«Новая почта» подтвердила планы выхода на рынки США и Финляндии Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

«Новая почта» подтвердила планы выхода на рынки США и Финляндии

Компания «Новая почта» подтвердила намерения открыть отделения в США и Финляндии, однако пока не сообщает точные сроки их запуска.

Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии dev.ua.

Планы международного расширения

В настоящее время «Новая почта» работает в 16 странах Европы и продолжает расширять международное присутствие.

В пресс-службе компании отметили, что развитие в США является частью глобальной стратегии роста.

«Мы стремимся предоставить украинскому бизнесу и частным клиентам максимально простой доступ к американскому рынку», — пояснили в компании.

Выход на рынок Скандинавии

Кроме американского направления, «Новая почта» имеет планы по выходу на скандинавский рынок.

«Выход на рынок Финляндии и стран Скандинавского полуострова также есть в наших планах в рамках развития европейской сети», — сообщили в пресс-службе.

Более подробную информацию об открытии конкретных отделений компания обещает объявить на своем сайте и в социальных сетях.

Напомним, в августе Finance.ua уже писал , что «Новая почта» планирует масштабировать свое присутствие в США и открыть собственную инфраструктуру для доставки украинских товаров. Чтобы избежать задержек из-за новых таможенных правил, компания совместно с американскими партнерами внедрила решение, позволяющее уплачивать пошлину сразу при оформлении посылки.

