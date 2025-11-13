«Новая почта» подтвердила планы выхода на рынки США и Финляндии
Компания «Новая почта» подтвердила намерения открыть отделения в США и Финляндии, однако пока не сообщает точные сроки их запуска.
Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии dev.ua.
Планы международного расширения
В настоящее время «Новая почта» работает в 16 странах Европы и продолжает расширять международное присутствие.
В пресс-службе компании отметили, что развитие в США является частью глобальной стратегии роста.
«Мы стремимся предоставить украинскому бизнесу и частным клиентам максимально простой доступ к американскому рынку», — пояснили в компании.
Выход на рынок Скандинавии
Кроме американского направления, «Новая почта» имеет планы по выходу на скандинавский рынок.
«Выход на рынок Финляндии и стран Скандинавского полуострова также есть в наших планах в рамках развития европейской сети», — сообщили в пресс-службе.
Более подробную информацию об открытии конкретных отделений компания обещает объявить на своем сайте и в социальных сетях.
Напомним, в августе Finance.ua уже писал, что «Новая почта» планирует масштабировать свое присутствие в США и открыть собственную инфраструктуру для доставки украинских товаров. Чтобы избежать задержек из-за новых таможенных правил, компания совместно с американскими партнерами внедрила решение, позволяющее уплачивать пошлину сразу при оформлении посылки.
