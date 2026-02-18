Еврокомиссия начала расследование против Shein 18.02.2026, 01:32

Shein под проверкой ЕС

Еврокомиссия начала официальное расследование соблюдения онлайн-магазином Shein цифрового законодательства ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

Что проверяет Еврокомиссия

ЕК в рамках официального расследования по Shein исследует соответствие Акта о цифровых услугах дизайна платформы, прозрачность рекомендаций и механизмы защиты от продажи запрещенной продукции.

В частности, расследование проверит, какие механизмы использует онлайн-магазин для предотвращения продаж в ЕС запрещенной продукции.

Также проверят соответствие законодательству ЕС элементов дизайна платформы, которые могут вызвать зависимость — например, система баллов или вознаграждений за взаимодействие, а также наличие механизмов снижения таких рисков.

Объектом проверки станет прозрачность системы рекомендаций для пользователей платформы.

