Сколько трудовых мигрантов нужно Украине Сегодня 21:00

Сколько трудовых мигрантов нужно Украине

Украине нужно ежегодно завозить около 300−400 тысяч трудовых мигрантов.

Об этом заявил экономист Олег Пензин в интервью « Телеграфу ».

Он добавил, что это большой вызов для украинского рынка труда. Более того, если произойдет приостановка активной фазы боевых действий, чтобы восстановить страну, потребуется дополнительно около 4 миллионов работников.

Читайте также Работа с жильем в 2025 году: где предлагали больше всего вакансий

«Кстати, демографы вообще говорят, что Украине нужно ежегодно завозить около 300−400 тысяч трудовых мигрантов. Это очень большой вызов для украинского рынка труда сегодня. А для восстановления Украины, в случае прекращения активной фазы боевых действий, нужно около 4 млн дополнительных работников», — рассказал Пензин.

По словам экономиста, в Украине довольно большой показатель безработицы, а также дефицитные специальности.

«У нас с вами достаточно высокий уровень структурной безработицы. Согласно методологии Международной организации труда, у нас формально почти 2 миллиона безработных. Но у нас есть некоторые специальности, в которых острая потребность», — отметил эксперт.

В частности, Пензин отметил, что самый большой дефицит среди рабочих и инженеров, а также водителей большегрузных автомобилей.

«Украине, как давно утверждали демографы, придется иметь дело с трудовыми мигрантами. Кстати, уже есть примеры, скажем, где некоторые предприятия Закарпатья пригласили на работу представителей из Бангладеш, потому что не смогли найти работников в районе, где начали размещать деревообрабатывающее предприятие», — рассказал он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.