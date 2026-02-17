Сколько трудовых мигрантов нужно Украине
Украине нужно ежегодно завозить около 300−400 тысяч трудовых мигрантов.
Об этом заявил экономист Олег Пензин в интервью «Телеграфу».
Он добавил, что это большой вызов для украинского рынка труда. Более того, если произойдет приостановка активной фазы боевых действий, чтобы восстановить страну, потребуется дополнительно около 4 миллионов работников.
«Кстати, демографы вообще говорят, что Украине нужно ежегодно завозить около 300−400 тысяч трудовых мигрантов. Это очень большой вызов для украинского рынка труда сегодня. А для восстановления Украины, в случае прекращения активной фазы боевых действий, нужно около 4 млн дополнительных работников», — рассказал Пензин.
По словам экономиста, в Украине довольно большой показатель безработицы, а также дефицитные специальности.
«У нас с вами достаточно высокий уровень структурной безработицы. Согласно методологии Международной организации труда, у нас формально почти 2 миллиона безработных. Но у нас есть некоторые специальности, в которых острая потребность», — отметил эксперт.
В частности, Пензин отметил, что самый большой дефицит среди рабочих и инженеров, а также водителей большегрузных автомобилей.
«Украине, как давно утверждали демографы, придется иметь дело с трудовыми мигрантами. Кстати, уже есть примеры, скажем, где некоторые предприятия Закарпатья пригласили на работу представителей из Бангладеш, потому что не смогли найти работников в районе, где начали размещать деревообрабатывающее предприятие», — рассказал он.
Поделиться новостью
Также по теме
«Зона смерти» экономики рф: о чем говорят эксперты
В Польше ужесточат требования для получения гражданства: что нужно знать
ЕИБ вчетверо увеличил инвестиции в оборону Евросоюза
Британия до 2030 года создаст альтернативу Visa и Mastercard — The Guardian
Дополнительные отпуска для военнослужащих — что нужно знать
Самые популярные электромобили на вторичке среди украинцев (инфографика)