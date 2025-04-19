В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки — Finance.ua

В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки Сегодня 18:13 — Казна и Политика

В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки

В прошлом месяце украинский рынок подакцизных товаров продемонстрировал положительную тенденцию к росту выручки.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что был зафиксирован рост выручки от продажи алкоголя, табака и топлива, осуществленных с применением регистраторов расчетных операций.

В частности, выручки от продажи алкогольных напитков в марте составили 12,9 млрд грн. Это на 17,9% (1,9 млрд грн больше), чем за предыдущий месяц. В феврале выручки составили 11 млрд гривен.

Выручка от продажи табачных изделий составила 11,4 млрд грн. Это на 1,7 млрд грн (18%) больше, чем в феврале 2025 года.

Объем реализованного топлива составил 604,2 млн литров. Это на 9,6% выше показателя февраля.

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