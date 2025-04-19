В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки — Finance.ua

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В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки

Казна и Политика
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В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки
В марте продажи алкоголя, табака и топлива принесли больше выручки
В прошлом месяце украинский рынок подакцизных товаров продемонстрировал положительную тенденцию к росту выручки.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
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Отмечается, что был зафиксирован рост выручки от продажи алкоголя, табака и топлива, осуществленных с применением регистраторов расчетных операций.
В частности, выручки от продажи алкогольных напитков в марте составили 12,9 млрд грн. Это на 17,9% (1,9 млрд грн больше), чем за предыдущий месяц. В феврале выручки составили 11 млрд гривен.
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Выручка от продажи табачных изделий составила 11,4 млрд грн. Это на 1,7 млрд грн (18%) больше, чем в феврале 2025 года.
Объем реализованного топлива составил 604,2 млн литров. Это на 9,6% выше показателя февраля.
По материалам:
Finance.ua
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