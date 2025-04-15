За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога — Finance.ua

За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога Сегодня 15:33 — Казна и Политика

За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога

За первый квартал 2025 года налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции).

Об этом сообщило Главное управление ГНС г. в Киеве.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

«За январь — март 2025 года поступления акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в государственный бюджет составили 25,5 млн гривен. В частности, в марте 2025 года уплачено 8,8 млн грн этого налога», — сообщила и. о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Инна Якушко.

Читайте также Мобилизированным ФЛП продолжают начислять налоги: ГНС инициирует изменения в законодательство

Также с начала года в государственный бюджет направлено 81,4 млн грн акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции). Непосредственно в марте 2025 года сумма поступлений этого налога составила 26,9 млн гривен.

Читайте также Налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн: как ГНС планирует решать проблему

Кроме того, Инна Якушко отметила, что в бюджет столицы в январе — марте 2025 года поступило 292 млн грн акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров. Только в марте 2025 года этот показатель составил 87,7 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.