За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога

Казна и Политика
22
За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога
За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога
За первый квартал 2025 года налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции).
Об этом сообщило Главное управление ГНС г. в Киеве.

Выгодные депозиты в банках

«За январь — март 2025 года поступления акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в государственный бюджет составили 25,5 млн гривен. В частности, в марте 2025 года уплачено 8,8 млн грн этого налога», — сообщила и. о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Инна Якушко.
Читайте также
Также с начала года в государственный бюджет направлено 81,4 млн грн акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции). Непосредственно в марте 2025 года сумма поступлений этого налога составила 26,9 млн гривен.
Читайте также
Кроме того, Инна Якушко отметила, что в бюджет столицы в январе — марте 2025 года поступило 292 млн грн акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров. Только в марте 2025 года этот показатель составил 87,7 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems