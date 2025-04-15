За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога — Finance.ua

За 1 кв. 2025 налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога
За первый квартал 2025 года налогоплательщики Киева уплатили 25,5 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции).
Об этом сообщило Главное управление ГНС г. в Киеве.
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«За январь — март 2025 года поступления акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в государственный бюджет составили 25,5 млн гривен. В частности, в марте 2025 года уплачено 8,8 млн грн этого налога», — сообщила и. о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Инна Якушко.
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Также с начала года в государственный бюджет направлено 81,4 млн грн акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции). Непосредственно в марте 2025 года сумма поступлений этого налога составила 26,9 млн гривен.
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Кроме того, Инна Якушко отметила, что в бюджет столицы в январе — марте 2025 года поступило 292 млн грн акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров. Только в марте 2025 года этот показатель составил 87,7 млн гривен.
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