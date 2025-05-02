российские миллиардеры разбогатели на $15 млрд за первые месяцы президентства Трампа — рейтинг BBI Сегодня 18:20 — Мир

российские миллиардеры разбогатели на $15 млрд за первые месяцы президентства Трампа — рейтинг BBI

Первые месяцы после возвращения в Белый дом Дональда Трампа стали успешными для самых богатых российских миллиардеров. Их совокупное состояние в этот период увеличилось почти на 15 млрд долл., достигнув 305 млрд долл.

Эти данные можно увидеть в обновленном рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего в начале года заработал Алишер Усманов — обладатель структур в отраслях металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, основатель холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон»). Его состояние увеличилось на 3,6 млрд долл., составив 16,9 млрд долл. Имея такие объемы активов, Усманов занял 129-е место в рейтинге самых богатых людей планеты.

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Состояние Андрея Мельниченко, соучредителя «Еврохима» и СУЭК выросло за это время до 22,7 млрд долл. (+2,5 млрд долл.). Он стал 88-м в рейтинге.

Третье место по приросту размера активов среди россиян занял дагестанский сенатор Сулейман Керимов. Он за первые месяцы 2025 года разбогател на 2,45 млрд долл., заняв 311 место.

Крупнейший акционер «Норникеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, состояние которого самое большое среди российских миллиардеров, согласно BBI, увеличил свое состояние на 2,2 млрд долл., заняв 57 место рейтинга.

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Среди миллиардеров из россии есть и те, чье состояние уменьшилось. Всего таких четверо. Больше всего за первые месяцы года не повезло председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, потерявшему 2,3 млрд долл. (в общей сложности ему принадлежит $23,5 млрд). За ним следует один из ключевых акционеров «Новатека» и «Сибура», приближенный к Владимиру Путину олигарх Геннадий Тимченко, ставший беднее на 1,57 млрд долл. (9,4 млрд долл.). Также убытки понес соучредитель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, потерявший 1,45 млрд долл. (13,3 млрд долл.), и председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон, чье состояние уменьшилось на 1,3 млрд долл. (21 млрд долл.).

Всего в рейтинге BBI — 22 российских миллиардера. Среди них основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 12,6 млрд грн (рост с начала года на 1,6 млрд грн).

УНН По материалам:

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