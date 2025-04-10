Как за время войны изменилось состояние украинских миллиардеров (инфографика) — Finance.ua

Как за время войны изменилось состояние украинских миллиардеров (инфографика) Сегодня 14:31

Как за время войны изменилось состояние украинских миллиардеров (инфографика)

В обновленный рейтинг самых богатых людей мира, опубликованный изданием Forbes, вошли и несколько украинцев. Самый богатый — владелец ДТЭК и «Метинвеста» Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 7,9 млрд долларов — это больше, чем перед началом полномасштабной войны. «Слово и дело» сравнило, как за время войны изменилось состояние долларовых миллиардеров Украины.

Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова (Метинвест, ДТЭК, ПУМБ , ФК «Шахтер» System Capital Management и другие компании) издание Forbes оценило в этом году в 7,9 млрд долларов.

Перед полномасштабной войной состояние Ахметова оценивалось в 7,6 млрд, а после ее начала — в 4,2 млрд. В 2023 году стоимость активов Ахметова составила 5,7 млрд. долларов, в прошлом году — 4 млрд. долларов.

Состояние Виктора Пинчука (Interpipe, Starlight Media) оценивается в 3,2 млрд долларов. После начала полномасштабной войны его состояние сократилось с 2,5 млрд до 1,9 млрд. В 2023 году состояние Пинчука оценивалось в 2,1 млрд, в 2024-м — в 2 млрд.

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко (Roshen) снова вернулся в рейтинг Forbes после трех лет отсутствия — с состоянием 1,8 млрд долларов. В 2021 году его состояние оценивалось в 1,6 млрд.

Вернулся в рейтинг также Андрей Веревский (Kernel), у которого 1,4 млрд долларов.

Состояние бывшего нардепа Вадима Новинского (Smart Holding) до полномасштабной войны оценивалось в 1,4 млрд долларов, в 2022 году — в 1,3 млрд, в 2023 — в 1,4 млрд. В последние два года Forbes оценивает его состояние в 1,2 млрд долларов.

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Константин Жеваго (Ferrexpo), которому правоохранители объявили несколько подозрений и который находится в международном розыске, как и в прошлом году, имеет состояние в размере 1,2 млрд долларов. При этом в 2021 году его активы оценивались в 2,3 млрд, в 2022—2023 годах — уже в 1,3 млрд.

В рейтинг также вернулся Влад Яценко (Revolut), у него 1,2 млрд долларов.

Выбыл из рейтинга Геннадий Боголюбов, которого разыскивают правоохранители.

Слово і Діло По материалам:

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