В рейтинг самых богатых людей мира от Forbes попали шесть украинцев — Finance.ua

В рейтинг самых богатых людей мира от Forbes попали шесть украинцев
Издание Forbes опубликовало обновленный рейтинг самых богатых людей мира. В 39-й список вошли 3 тысячи 28 миллиардеров — это самый высокий показатель с момента создания списка в 1987 году. Самые богатые люди мира вместе владеют рекордными 16,1 трлн долларов.
Соответствующий рейтинг обнародован на сайте издания.
Рейтинг миллиардеров Forbes
- Илон Маск (Tesla и SpaceX) возглавил рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году: его чистый капитал вырос на 75% до 342 млрд долларов.
- Марк Цукерберг занимает второе место, его состояние оценивается в 216 млрд долларов.
- За ним следует Джефф Безос (215 млрд долларов), Ларри Эллисон (192 млрд долларов) и Бернар Арно с семьей (178 млрд долларов).
Издание отмечает, что в рейтинге представлены 288 новичков, в том числе музыкант Брюс Спрингстин, основатель Chipotle Стив Эллс, генеральный директор Alphabet/Google Сундар Пичаи, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и соучредитель Scale AI Александр Ван.
В США больше миллиардеров, чем в любой другой стране — рекордные 902 человека, общее состояние которых составляет 6,75 трлн долларов. Далее следует Китай с 450 миллиардерами, а на третьем месте Индия, где 205 миллиардеров.
Из списка в этом году выбыли 107 человек, еще 32 миллиардера скончались.
Украинцы в рейтинге Forbes
В списке самых богатых людей мира в этом году шесть украинцев. Самым богатым является бизнесмен Ринат Ахметов: его состояние оценивается в 7,9 млрд долларов, это 390 место в списке.
Также в списке Forbes оценили состояние таких украинцев:
- Виктора Пинчука — 3,2 млрд долларов (1141 место),
- пятого президента и нардепа Петра Порошенко — 1,8 млрд долларов (1947 место),
- Андрея Веревского — 1,4 млрд долларов (2356 место),
- экс-нардепа Вадима Новинского — 1,2 млрд долларов (2623 место),
- Константина Жеваго — 1,2 млрд долларов (2623 место).
Справка Finance.ua:
- В январе-феврале 2025 года Государственная налоговая служба насчитала более 3 тысяч граждан Украины, отчитавшихся о доходах в размере более 1 млн грн.
- По информации ГНС, самому молодому миллионеру 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы через наследование (получение в подарок) имущества от членов семьи первой и второй степени родства.
- А самая старшая миллионерша в Украине — 96-летняя жительница Киева, задекларировавшая доходы от отчуждения ценных бумаг.
Часы на руках для большинства состоятельных людей — показатель статуса. Впрочем, бывают случаи, когда эта вещь действительно служит определению времени. И, как следствие, не стоит всех денег мира. Finance.ua рассказал о том, какие же часы носят самые богатые люди мира, и сколько они стоят.
Какие часы носят самые богатые люди мира: стоимость и возможности
Поделиться новостью