ТОП-10 самых богатых стран мира: рейтинг ВВП на душу населения (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 самых богатых стран мира: рейтинг ВВП на душу населения (инфографика)

Мир
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ТОП-10 самых богатых стран мира: рейтинг ВВП на душу населения (инфографика)
ТОП-10 самых богатых стран мира: рейтинг ВВП на душу населения (инфографика)
Люксембург лидирует в мировом рейтинге ВВП на душу населения, опережая такие страны как Ирландия и ОАР Макао. Об этом пишет jagranjosh.com.
Этот анализ подчеркивает влияние численности населения и специализированных экономик на распределение богатства, а также понимание того, как меньшие страны с богатыми ресурсами, такие как Сан-Марино и Катар, достигают высокого дохода на душу населения.
В инфографике приведены 10 самых богатых стран мира по ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности, PPP) на 2024 год вместе с соответствующими уровнями занятости.
Уровень занятости демонстрирует процент населения трудоспособного возраста, занятого в каждой стране, который может сильно отличаться в зависимости от экономических условий и политики рынка труда.
ТОП-10 самых богатых стран мира: рейтинг ВВП на душу населения (инфографика)
ВВП на душу населения — один из важнейших факторов в определении экономического здоровья страны. Это просто означает деление общего ВВП страны на ее население, показывая таким образом средний экономический результат на человека.
Люксембург значительно опережает других, его ВВП на душу населения превышает 1. Это в пять раз больше, чем в Соединенных Штатах.
Ирландия и ОАР Макао соседствуют, они обе имеют очень развитую экономику, которая зависит от финансов Ирландии и туризма ОАР Макао.
Соединенные Штаты Америки имеют самый высокий общий ВВП в мире, но ВВП на душу населения является 9-м по величине, что свидетельствует о большом населении страны.
Примерами этому — Сан-Марино и Катар, где относительно небольшие страны с большой финансовой и/или природной промышленностью имеют большой доход на душу населения.

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В то же время, Соединенные Штаты лидируют в списке стран с общим ВВП, тогда как количество жителей уже влияет на показатели на душу населения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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