Миллиардеры с совокупным состоянием более 100 миллиардов долларов покинули россию — Finance.ua

Миллиардеры с совокупным состоянием более 100 миллиардов долларов покинули россию Сегодня 09:33 — Личные финансы

Миллиардеры с совокупным состоянием более 100 миллиардов долларов покинули россию

24 бизнесмена, ранее считавшихся российскими, в новом мировом рейтинге Forbes указаны как представители других стран. Их совокупное состояние достигает 110 млрд долл.

Об этом пишет The Moscow Times.

Так, соучредителя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева (7,5 млрд долл.) теперь отнесли к Франции, бывший президент «Альфа-Банка» Петр Авен (4,7 млрд долл.) стал латвийским миллиардером, а основательница «Интеко» Елена Батурина (1,3 млрд долл.) фигурирует в качестве предпринимателя из Великобритании.

Где больше всего

Больше всего «бывших» российских миллиардеров теперь в Швейцарии: среди них Михаил Прохоров (10,7 млрд долл.), Егор Кульков (4,1 млрд долл.), а также Владимир и Николай Фартушняки. Среди других изменений: Андрей Мельниченко (17,4 млрд долл.) теперь представляет ОАЭ, Алишер Усманов (16,7 млрд долл.) — Узбекистан, а Дмитрий Рыболовлев (6,4 млрд долл.) — Монако.

Эта тенденция усилилась после начала войны в Украине. Из-за санкций паспорт рф стал препятствием для ведения бизнеса на Западе. По меньшей мере, шесть миллиардеров официально отказались от российского гражданства, среди них соучредитель Revolut Николай Сторонский и владелец Freedom Тимур Турлов.

Совокупное состояние российских миллиардеров достигло рекордных 625,5 млрд долл., превысив предыдущий — 606,2 млрд долл., который зафиксировали в 2021 году, до начала большой войны в Украине.

Економічна Правда По материалам:

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