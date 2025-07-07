Италия призывает ЕС укротить непрозрачное ценообразование на авиабилеты — Finance.ua
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Италия призывает ЕС укротить непрозрачное ценообразование на авиабилеты

Мир
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Италия призывает ЕС укротить непрозрачное ценообразование на авиабилеты
Италия призывает ЕС укротить непрозрачное ценообразование на авиабилеты
Итальянский антимонопольный орган (AGCM) обратился в Европейскую комиссию с требованием повысить прозрачность алгоритмов ценообразования, которые используют авиакомпании, особенно на маршрутах, которые обслуживают Сицилию и Сардинию.
Об этом пишет Euractiv.
Отмечается, что этот шаг стал результатом расследования AGCM, который в начале этого года выразил обеспокоенность по поводу непрозрачности ценообразования.
Получив ответ от авиакомпаний, AGCM призывает Комиссию скоординировать действия на уровне ЕС с целью повышения прозрачности тарифов и усиления конкуренции.
«Рост цен на билеты ограничивает мобильность сицилийцев и сардинцев, проживающих в других регионах Италии, и многие из них отказываются от поездок домой из-за высоких затрат. Эта тенденция также вредит туристической экономике островов», — говорится в сообщении.
Итальянский антимонопольный орган утверждает, что алгоритмы динамического ценообразования — систем, корректирующих тарифы на основе поведения потребителей — в сочетании с дополнительным сбором за такие услуги, как перевозка багажа или выбор места, делают сравнение предложений для пассажиров практически невозможным.
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Эти дополнительные сборы, с которыми сталкиваются почти половина всех путешественников, иногда увеличивают конечную стоимость билетов на 400% по сравнению с объявленным базовым тарифом.
24 июня стало известно, что в транспортном комитете Европейского парламента поддержали поправку, запрещающую авиакомпаниям взимать дополнительную плату с пассажиров за ручную кладь до 7 кг.
Если это правило будет подтверждено в ходе переговоров с правительствами стран ЕС, каждый пассажир сможет брать на борт чемодан стандартных размеров без доплат дополнительно к небольшому предмету ручной клади, который сможет поместиться под сиденьем.
По материалам:
УНІАН
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