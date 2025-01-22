Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование) — Finance.ua

Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование)

Чтобы привлекать таланты, компании уже не могут просто ждать резюме. Все чаще они используют инструмент предложения вакансий и пишут кандидатам первыми. Некоторые из них получают десятки, а то и сотни предложений в месяц. Об этом говорится в исследовании work.ua.

Экономия ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Рекордсменами по количеству предложений от работодателей за 1 месяц стали продавцы-консультанты — 5 соискателей получили около 200 предложений каждый. Все они искали работу в Киеве и имели минимальный опыт.

Больше всего внимания получил искатель, которому в октябре 2024 года компании предлагали работу 207 раз.

Но в основном рекрутеры работают с откликами кандидатов. Обычно они их обрабатывают не сразу. В среднем с момента отклика на вакансию до открытия резюме проходит 102 часа, то есть 4 дня и 6 часов.

Если сравнивать с 2023 годом, рекрутеры ускорились на 5 часов. Однако и здесь есть исключения — сразу несколько рекрутеров открыли резюме соискателя через несколько секунд от момента, когда он откликнулся на вакансию.

Читайте также ТОП-4: какие хобби следует указывать в резюме

«IT, компьютеры, интернет» и «Маркетинг, реклама, PR», которые даже не входят в десятку категорий с наибольшим количеством вакансий, получают почти ⅕ от всех откликов на сайте (18%). Это свидетельствует о чрезвычайно высокой конкуренции в этих областях.

Напомним, чтобы написать хорошее резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной автобиографии. Поэтому визитка должна выглядеть так.

Справка Finance.ua:

Поиск работы начинается с просмотра вакансий и рассылки резюме. Но после оценки резюме всех кандидатов ждут два пути — отказ/отсутствие какого-либо ответа или же следующие этапы трудоустройства. После оценки резюме кандидатам, наиболее подходящим по профессиональным компетенциям и личным качествам, предложат продолжить общение. Но до предложения о работе в большинстве случаев еще очень далеко.

Как показал опрос Work.ua, всего 68% респондентов рассказывают об увлечениях в резюме. Однако 56% работодателей поделились, что обращают внимание на этот пункт в резюме кандидатов, поскольку он раскрывает soft skills (мягкие навыки) и ценности кандидата.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.