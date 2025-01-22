Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование) — Finance.ua
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Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование)

Личные финансы
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Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование)
Какие резюме привлекают внимание рекрутеров (исследование)
Чтобы привлекать таланты, компании уже не могут просто ждать резюме. Все чаще они используют инструмент предложения вакансий и пишут кандидатам первыми. Некоторые из них получают десятки, а то и сотни предложений в месяц. Об этом говорится в исследовании work.ua.

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Рекордсменами по количеству предложений от работодателей за 1 месяц стали продавцы-консультанты — 5 соискателей получили около 200 предложений каждый. Все они искали работу в Киеве и имели минимальный опыт.
Больше всего внимания получил искатель, которому в октябре 2024 года компании предлагали работу 207 раз.
Но в основном рекрутеры работают с откликами кандидатов. Обычно они их обрабатывают не сразу. В среднем с момента отклика на вакансию до открытия резюме проходит 102 часа, то есть 4 дня и 6 часов.
Если сравнивать с 2023 годом, рекрутеры ускорились на 5 часов. Однако и здесь есть исключения — сразу несколько рекрутеров открыли резюме соискателя через несколько секунд от момента, когда он откликнулся на вакансию.
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«IT, компьютеры, интернет» и «Маркетинг, реклама, PR», которые даже не входят в десятку категорий с наибольшим количеством вакансий, получают почти ⅕ от всех откликов на сайте (18%). Это свидетельствует о чрезвычайно высокой конкуренции в этих областях.
Напомним, чтобы написать хорошее резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной автобиографии. Поэтому визитка должна выглядеть так.

Справка Finance.ua:

  • Поиск работы начинается с просмотра вакансий и рассылки резюме. Но после оценки резюме всех кандидатов ждут два пути — отказ/отсутствие какого-либо ответа или же следующие этапы трудоустройства. После оценки резюме кандидатам, наиболее подходящим по профессиональным компетенциям и личным качествам, предложат продолжить общение. Но до предложения о работе в большинстве случаев еще очень далеко.
  • Как показал опрос Work.ua, всего 68% респондентов рассказывают об увлечениях в резюме. Однако 56% работодателей поделились, что обращают внимание на этот пункт в резюме кандидатов, поскольку он раскрывает soft skills (мягкие навыки) и ценности кандидата.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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