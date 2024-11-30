ТОП-4: какие хобби следует указывать в резюме — Finance.ua

ТОП-4: какие хобби следует указывать в резюме Сегодня 11:15 — Личные финансы

ТОП-4: какие хобби следует указывать в резюме

Следует ли рассказывать о своих увлечениях в резюме — об этом пишут эксперты work.ua.

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Как показал опрос Work.ua , только 68% респондентов рассказывают об увлечениях в резюме.

Однако 56% работодателей поделились, что обращают внимание на этот пункт в резюме кандидатов, поскольку он раскрывает soft skills (мягкие навыки) и ценности кандидата.

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Если в основном рекрутеры обращают внимание на хобби, то увлечения могут и выгодно выделить вас среди других кандидатов, и отпугнуть работодателя.

ТОП-4 причины указать хобби

1. Вы даете шанс рекрутеру начать собеседование с неформальных вопросов

У многих соискателей собеседование вызывает стресс. Чтобы человек расслабился и как можно лучше себя показал, рекрутеры пытаются начать разговор с повседневных вопросов. И хобби — это отличная зацепка.

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Например: «Вижу, вы указали, что увлекаетесь видеоиграми. Уже успели оценить „STALKER 2: Сердце Чернобыля“? Как раз недавно был релиз».

2. Работодатель сможет оценить, совпадаете ли вы по ценностям

Если ценность компании — постоянное развитие, она точно заметит вашу любовь к книгам или изучение испанского языка как хобби.

А вот если вы любите рыбалку и охоту, то, вероятно, не стоит рассказывать об этом во время трудоустройства в природоохранную организацию.

3. Через хобби можно проявить мягкие и жесткие навыки

Стрессоустойчивость, проактивность, коммуникабельность — работодатели ищут кандидатов, у которых есть эти черты. Однако если в резюме нет тезисов, подтверждающих такие качества, это лишь пустые слова.

4. Хобби могут продемонстрировать осведомленность в сфере работы компании

Иногда хобби непосредственно влияют на экспертность кандидата. Например, вы подаетесь на вакансию маркетолога к компании, разрабатывающей приложение для медитаций. Если и сами занимаетесь такими практиками — об этом стоит рассказать в резюме или сопроводительном письме. Ведь искреннее любопытство и понимание этой темы может отразиться на том, насколько эффективно вы будете продвигать продукт на рынке.

Следовательно, к заполнению пункта «хобби» в резюме следует подойти взвешенно. Вы ведь не знаете наверняка, как относится к тому или иному увлечению человек по ту сторону найма.

Напомним, чтобы написать хорошее резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной автобиографии.

Должность Контактные данные. Опыт работы. Образование. Дополнительное образование. Профессиональные навыки. Рекомендации. Дополнительная информация.

Дополнительное образование и сертификаты

В этом блоке следует указать ваше неформальное образование, например пройденные курсы, образовательные программы, тренинги, лекции и т. д. Эта информация показывает, что вы совершенствуете свои знания и навыки, способность быстро учиться и приспосабливаться к новым условиям и технологиям, а также свидетельствует о вашей мотивации и заинтересованности в профессиональном росте.

Справка Finance.ua:

Документы об образовании из «Дії» теперь можно автоматически добавить в резюме на платформе Robota.ua. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, компания Robota.ua подключила шеринг образовательных документов через «Дію», чтобы пользователи могли заполнить блок об образовании в резюме за считаные секунды.

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