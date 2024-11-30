ТОП-4: какие хобби следует указывать в резюме — Finance.ua

ТОП-4: какие хобби следует указывать в резюме
Следует ли рассказывать о своих увлечениях в резюме — об этом пишут эксперты work.ua.
Как показал опрос Work.ua, только 68% респондентов рассказывают об увлечениях в резюме.
Однако 56% работодателей поделились, что обращают внимание на этот пункт в резюме кандидатов, поскольку он раскрывает soft skills (мягкие навыки) и ценности кандидата.
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Если в основном рекрутеры обращают внимание на хобби, то увлечения могут и выгодно выделить вас среди других кандидатов, и отпугнуть работодателя.
ТОП-4 причины указать хобби
1. Вы даете шанс рекрутеру начать собеседование с неформальных вопросов
У многих соискателей собеседование вызывает стресс. Чтобы человек расслабился и как можно лучше себя показал, рекрутеры пытаются начать разговор с повседневных вопросов. И хобби — это отличная зацепка.
Например: «Вижу, вы указали, что увлекаетесь видеоиграми. Уже успели оценить „STALKER 2: Сердце Чернобыля“? Как раз недавно был релиз».
2. Работодатель сможет оценить, совпадаете ли вы по ценностям
Если ценность компании — постоянное развитие, она точно заметит вашу любовь к книгам или изучение испанского языка как хобби.
А вот если вы любите рыбалку и охоту, то, вероятно, не стоит рассказывать об этом во время трудоустройства в природоохранную организацию.
3. Через хобби можно проявить мягкие и жесткие навыки
Стрессоустойчивость, проактивность, коммуникабельность — работодатели ищут кандидатов, у которых есть эти черты. Однако если в резюме нет тезисов, подтверждающих такие качества, это лишь пустые слова.
4. Хобби могут продемонстрировать осведомленность в сфере работы компании
Иногда хобби непосредственно влияют на экспертность кандидата. Например, вы подаетесь на вакансию маркетолога к компании, разрабатывающей приложение для медитаций. Если и сами занимаетесь такими практиками — об этом стоит рассказать в резюме или сопроводительном письме. Ведь искреннее любопытство и понимание этой темы может отразиться на том, насколько эффективно вы будете продвигать продукт на рынке.
Следовательно, к заполнению пункта «хобби» в резюме следует подойти взвешенно. Вы ведь не знаете наверняка, как относится к тому или иному увлечению человек по ту сторону найма.
Напомним, чтобы написать хорошее резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной автобиографии.
- Должность
- Контактные данные.
- Опыт работы.
- Образование.
- Дополнительное образование.
- Профессиональные навыки.
- Рекомендации.
- Дополнительная информация.
Дополнительное образование и сертификаты
В этом блоке следует указать ваше неформальное образование, например пройденные курсы, образовательные программы, тренинги, лекции
и т. д. Эта информация показывает, что вы совершенствуете свои знания и навыки, способность быстро учиться и приспосабливаться к новым условиям и технологиям, а также свидетельствует о вашей мотивации и заинтересованности в профессиональном росте.
Справка Finance.ua:
- Документы об образовании из «Дії» теперь можно автоматически добавить в резюме на платформе Robota.ua. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, компания Robota.ua подключила шеринг образовательных документов через «Дію», чтобы пользователи могли заполнить блок об образовании в резюме за считаные секунды.
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