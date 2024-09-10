Преувеличения и неправда в резюме: 7 основных признаков — Finance.ua

Преувеличения и неправда в резюме: 7 основных признаков Сегодня 21:02 — Личные финансы

Преувеличения и неправда в резюме: 7 основных признаков

Для многих людей резюме — шанс подчеркнуть свои навыки, опыт и достижения. Однако иногда желание выделиться побуждает кандидатов к преувеличениям и указанию неправдивой информации. И это является настоящей проблемой для рекрутеров и работодателей, ведь ошибка в найме может привести к серьезным потерям для компании.

Как же обнаружить преувеличение в резюме и какие признаки свидетельствуют о лжи, рассказали специалисты портала robota.ua

Несоответствие опыта работы заявленной должности

Странно, когда кандидат подает заявку на руководящую должность, но в его резюме отсутствует опыт управления командами или ведение крупных проектов. Такое несоответствие свидетельствует о том, что кандидат переоценивает свои возможности и не обладает необходимыми навыками и знаниями, необходимыми для успешного выполнения обязанностей на этом посту. В таких случаях следует дополнительно оценить соответствие его опыта во время собеседования или обратиться за рекомендациями к предыдущим работодателям.

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Не указаны конкретные даты начала и окончания работы

Кандидаты иногда пытаются скрыть периоды безработицы, неудачную и кратковременную работу или специально не указывают точные даты, чтобы увеличить продолжительность опыта работы. Это вызывает подозрение относительно стабильности их карьеры и соответствия требованиям к должности.

Чтобы подтвердить правдивость информации, обязательно спрашивайте конкретные даты и проверяйте предоставленную информацию (обратитесь к предыдущим работодателям, проверьте рекомендательные письма и т. п. ).

Отсутствие конкретики в описании достижений

Если кандидат в резюме описывает свои достижения общими фразами (например, «Увеличил продажи» или «Улучшил эффективность работы команды» и т. п. ), но не дает конкретных примеров, это свидетельствует о том, что достижения преувеличены или даже придуманы. Отсутствие же конкретики затрудняет оценку реального вклада и свидетельствует о недостаточном уровне компетентности. Чтобы точно понять правдивость таких заявлений, попросите кандидата привести конкретные примеры его достижений.

Слишком много информации об образовании

Иногда, желая поразить работодателя своим образованием, претенденты преувеличивают свои заслуги и указывают на вымышленные научные степени, учебные заведения или сертификаты известных международных организаций. Но часто это попытка скрыть пробелы в знаниях. Обычно такую ​​ложь легко распознать, достаточно лишь задать кандидату уточняющие вопросы. Также вы можете обратиться в соответствующие учебные заведения и попросить предоставить документы, подтверждающие образование (дипломы, сертификаты и т. п. ).

Неправдоподобные навыки

Некоторые кандидаты указывают в резюме о наличии редких или сложных навыков, которые трудно проверить. Например, человек утверждает, что владеет несколькими языками на уровне носителя, языком программирования или имеет опыт работы с передовыми технологиями (квантовые вычисления, искусственный интеллект и т. п. ). Если такие навыки не подкреплены соответствующим опытом или достижениями, кандидат нечестен с вами. Чтобы проверить это, пригласите его на техническое интервью или предложите пройти тест.

Большой опыт за короткий период работы

Если человек утверждает, что в течение года прошел путь от стажера до руководителя отдела/участвовал в многочисленных масштабных проектах, то, вероятно, он преувеличивает. Ведь достичь значительных профессиональных вершин и приобрести разнообразный опыт за короткое время почти невозможно.

Чтобы избежать недоразумений, подробно проанализируйте хронологию карьеры кандидата, проверьте продолжительность работы на каждой должности и обратитесь к предыдущим работодателям для подтверждения информации.

Сомнительные рекомендации

Подозрительными являются рекомендации от коллег или знакомых, которые не имели непосредственного отношения к работе кандидата. Обратите внимание на контактные данные этих лиц. Если не удается написать или позвонить этим людям, вполне возможно, что кандидат их придумал. Еще один красный флаг — чрезмерно положительные рекомендации, не содержащие никакой критики или конструктивных замечаний. Они могут быть написаны по просьбе кандидата или даже им самим.

Обращая внимание на вышеперечисленные моменты, вы сможете избежать найма неквалифицированных кандидатов и сохранить ресурсы компании. Однако помните, что незначительные разногласия могут быть результатом ошибки, а не преднамеренной попытки ввести вас в заблуждение. Поэтому каждый случай индивидуален и требует тщательной проверки.

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