Образовательные документы из «Дія» теперь можно автоматически добавить в резюме — Finance.ua

Образовательные документы из «Дія» теперь можно автоматически добавить в резюме Сегодня 09:30 — Личные финансы

Образовательные документы из «Дія» теперь можно автоматически добавить в резюме

Образовательные документы из «Дія» теперь можно автоматически добавить в резюме на платформе Robota.ua.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, компания Robota.ua подсоединила шеринг образовательных документов через «Дія», чтобы пользователи могли заполнить блок образования в резюме за считанные секунды.

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«Кроме того, около названий образовательных учреждений появится специальная отметка — логотип „Дія“. Это дополнительный бонус к вашему резюме. Так показываете работодателям, что образование верифицировано, ведь данные подтянулись из государственного реестра», — отметил министр.

Чтобы воспользоваться автозаполнением блока образования на Robota.ua, в «Дія» нужно иметь образовательные документы и активированный «Дія.Підпис». А дальше:

Зарегистрируйтесь по номеру телефона или войдите на платформу Robota.ua. При создании резюме выберите опцию «Заполнить через Дія». Укажите желаемую должность и город. Далее нажмите Перейти в «Дія». Вас переадресует в приложение «Дія». Подтвердите отправку копий документов об образовании. Через несколько секунд образовательные данные автоматически прибавятся к резюме.

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