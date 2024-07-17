Как написать резюме: практические советы для соискателей — Finance.ua

Как написать резюме: практические советы для соискателей Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как написать резюме: практические советы для соискателей

Как создать резюме? Этот вопрос волнует практически каждого, кто ищет работу. Специалисты Work.ua дали развернутый и четкий ответ.

Чтобы написать хорошее резюме, нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной автобиографии. Поэтому визитка должна выглядеть так:

Должность Контактные данные Опыт работы. Образование. Дополнительное образование. Профессиональные навыки. Рекомендации. Дополнительная информация.

1. Укажите должность, на которую претендуете

При создании резюме первое, что следует сделать — правильно сформулировать название должности, на которую вы претендуете. Она и будет названием резюме. Здесь есть несколько ключевых правил, которыми вы должны руководствоваться:

Точное и конкретное название вашего поста в резюме поможет работодателю найти вас среди других кандидатов. К примеру, «Бухгалтер», «Продавец-консультант», «UI/UX дизайнер».

Если у вас узкие навыки, то можно конкретизировать должность: «Аналитик Big Data», «Креативный копирайтер», «Инженер-эколог».

Не совмещайте в одном резюме все свои таланты, вроде «Швея, менеджер по продажам, ивент-менеджер». Лучше создать три отдельных резюме под каждую должность и опишите в них релевантный для конкретной должности опыт и навыки. Однако вы можете совмещать в одном заголовке близкие должности, как «Переводчик с итальянского, редактор текстов на итальянском».

Также не стоит писать в заголовке резюме абстрактные фразы: «Любая работа», «Работник на производство» и т. д. Работодатели ищут кандидатов по названиям должностей. Ваше резюме просто не попадет в поле зрения HR. Тем более, если вы не хотите получать большое количество нерелевантных предложений работы, лучше конкретизируйте свою должность.

2. Добавьте контактные данные

В резюме должно быть указано ваше настоящее имя, фамилия и контакты, по которым рекрутер может с вами связаться.

Также вам необходимо указать город, в котором вы ищете работу. Это может быть несколько населённых пунктов, если вы готовы к переезду. Также на Work.ua вы можете указать, что хотите работать только дистанционно. А вот указывать ваш город проживания не обязательно. Только если вы сейчас живете за границей, в поле «Город проживания» выбирайте пункт «Другие страны».

Здесь же в поле «Зарплата» напишите желаемый уровень дохода. По меньшей мере, узнайте, какие зарплаты предлагают специалистам на аналогичной должности. Если вы укажете желаемый уровень дохода, это поможет рекрутерам лучше сориентироваться, подходит ли зарплата в вакансии вашим ожиданиям.

3. Опишите опыт работы

Максимально подробно опишите свой опыт работы. Начинать следует с последнего места работы, а заканчивать — первым.

Также очень важно подробнее описать, что именно входило в ваши обязанности на предыдущих местах работы и какими были ваши достижения. Опишите, что делали, чем занимались, что внедрили и провели на предыдущей работе. И помните, что работодателю важны не процессы, а результаты. Указывать их лучше с цифрами: показателями либо процентами. На каждое место работы будет достаточно 4−6 пунктов.

Читайте также Работайте где угодно: подборка интересных удаленных вакансий июля

4. Не забудьте об образовании

Теперь образование. Заполнить этот блок стоит хотя бы потому, что так ваш будущий работодатель сможет понять, что вы можете довести проект до конца. Но это также позволит ему узнать вас как о специалисте, понять, какие знания вы можете иметь. Несколько советов, что следует указать в блоке «Образование»:

Ваш релевантный уровень образования (высшее, незаконченное высшее, среднее специальное или среднее). Здесь стоит отметить ваш самый высокий уровень образования.

Полное название учебного заведения — не аббревиатура, например как «КНУСА», а полное название — «Киевский национальный университет строительства и архитектуры». Так рекрутеру будет понятнее, где вы учились и не придется гуглить вуз, чтобы расшифровать аббревиатуру.

5. Дополнительное образование и сертификаты

В этом блоке следует указать ваше неформальное образование, например пройденные курсы, образовательные программы, тренинги, лекции и т. д. Эта информация показывает, что вы совершенствуете свои знания и навыки, способность быстро учиться и приспосабливаться к новым условиям и технологиям, а также свидетельствует о вашей мотивации и заинтересованности в профессиональном росте.

6. Укажите профессиональные навыки

Очень важный блок — профессиональные навыки и знания. Этот пункт — ответ на вопрос «как сделать резюме еще более привлекательным?». Именно из него рекрутер узнает, что вы умеете делать, в каких программах умеете работать и что можете дать компании.

В этом блоке попробуйте перечислить ваши твердые (hard skills) и мягкие (soft skills) навыки.

Твердые навыки — это технические, специфические для профессии знания и умения, которые можно измерить и научиться через формальное образование или практический опыт. Они необходимы для выполнения конкретных задач и обязанностей, включая технические знания и профессиональные компетенции. Например: подготовка финансовых отчетов, анализ финансовых данных, знание налогового законодательства.

Читайте также Какие soft skills развивать в 2024 году, чтобы иметь спрос у работодателей

Мягкие навыки — это универсальные, межличностные и коммуникативные навыки, которые трудно измерить, но они критичны для эффективной работы. Мягкие навыки важны для создания удобной рабочей среды и командной работы. Они включают в себя коммуникацию, межличностные, организационные навыки, аналитическое и критическое мышление, эмоциональный интеллект.

Вместе твердые и мягкие навыки обеспечивают полноценную профессиональную компетентность.

7. Добавьте рекомендации

Если вы задаете себе вопрос, нужно ли добавлять рекомендации, то нет, не обязательно. Но они необходимы, чтобы завоевать доверие работодателя. Кстати, рекомендации могут быть не только от бывших руководителей, но и людей, с кем вы вместе работали или учились.

Подумайте, кто мог бы хорошо рассказать о вас. Свяжитесь с этими людьми, узнайте, готовы ли они помочь вам в получении работы, и добавьте их контакты к вашему резюме.

8. Внесите дополнительную информацию

Ну и конечно, напишите пару слов о себе. Поскольку о навыках и знаниях вы уже отметили, в блоке «Дополнительная информация» следует указать все, что не попало в предыдущие пункты. Не сдерживайте фантазию: расскажите о своих профессиональных целях, хобби, интересах. Это позволит рекрутеру узнать о вас больше как о личности и будущем коллеге.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.