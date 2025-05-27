В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика) — Finance.ua

В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика)
В апреле 2025 года средняя заработная плата с вакансиями составляла 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.
Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.
По данным Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 гривны, что на 23,1% больше, чем в 2023 году. В IV квартале 2024 года этот показатель достиг 24 153 гривен, то есть вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно аналитике сайта Work.ua, положительная динамика продолжается и в 2025 году.
На оплату труда в Украине оказывают влияние как стимулирующие, так и сдерживающие факторы.
Среди стимулирующих:
- рост экономической активности;
- дефицит кадров из-за массовой трудовой миграции и мобилизации в ВСУ;
- структурные дисбалансы на рынке труда, заставляющие работодателей конкурировать за персонал.
Среди сдерживающих факторов:
- высокая затратность производства;
- регулярные разрушения производственных фондов и энергетической инфраструктуры;
- дорогостоящая и сложная логистика из-за войны.
Какие отрасли росли быстрее всего
В 2024 году наибольшее повышение средней зарплаты зафиксировано в следующих видах экономической деятельности:
- Информация и телекоммуникации — рост на 38,2%;
- Строительство — на 34,0%;
- Предоставление других видов услуг — на 32,2%.
Для сравнения: в 2021 году самые высокие темпы роста демонстрировали области временного размещения и организации питания (+41,8%), здравоохранения и социальной помощи (+31,3%) и искусства, спорта, развлечений и отдыха (+30,0%).
Кто лидировал по уровню оплаты
Самые высокие зарплаты в Украине в 2023—2024 годах традиционно получали работники таких сфер:
- Информация и телекоммуникации;
- Финансовая и страховая деятельность;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность.
Напомним, по данным НБУ, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность. Дефицит кадров также побуждает предприятия и далее повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных работников достаточно жесткая. В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается.
Бизнес ожидает сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей изменяются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда. То, чего хотели бизнесы в 2024 году, отличается от того, чего они хотят сейчас — это, прежде всего, обусловлено экономической ситуацией, политическими факторами и развитием технологий.
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