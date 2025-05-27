В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика)

Личные финансы
64
В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика)
В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика)
В апреле 2025 года средняя заработная плата с вакансиями составляла 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.
Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.
По данным Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 гривны, что на 23,1% больше, чем в 2023 году. В IV квартале 2024 года этот показатель достиг 24 153 гривен, то есть вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно аналитике сайта Work.ua, положительная динамика продолжается и в 2025 году.
На оплату труда в Украине оказывают влияние как стимулирующие, так и сдерживающие факторы.
Среди стимулирующих:
  • рост экономической активности;
  • дефицит кадров из-за массовой трудовой миграции и мобилизации в ВСУ;
  • структурные дисбалансы на рынке труда, заставляющие работодателей конкурировать за персонал.
Среди сдерживающих факторов:
  • высокая затратность производства;
  • регулярные разрушения производственных фондов и энергетической инфраструктуры;
  • дорогостоящая и сложная логистика из-за войны.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики

Какие отрасли росли быстрее всего

В 2024 году наибольшее повышение средней зарплаты зафиксировано в следующих видах экономической деятельности:
  • Информация и телекоммуникации — рост на 38,2%;
  • Строительство — на 34,0%;
  • Предоставление других видов услуг — на 32,2%.
Для сравнения: в 2021 году самые высокие темпы роста демонстрировали области временного размещения и организации питания (+41,8%), здравоохранения и социальной помощи (+31,3%) и искусства, спорта, развлечений и отдыха (+30,0%).

Кто лидировал по уровню оплаты

Самые высокие зарплаты в Украине в 2023—2024 годах традиционно получали работники таких сфер:
  1. Информация и телекоммуникации;
  2. Финансовая и страховая деятельность;
  3. Профессиональная, научная и техническая деятельность.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
Напомним, по данным НБУ, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность. Дефицит кадров также побуждает предприятия и далее повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных работников достаточно жесткая. В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается.
Бизнес ожидает сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей изменяются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда. То, чего хотели бизнесы в 2024 году, отличается от того, чего они хотят сейчас — это, прежде всего, обусловлено экономической ситуацией, политическими факторами и развитием технологий.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems