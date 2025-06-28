Зарплаты госслужащих выросли: где получают больше всего — Finance.ua

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Зарплаты госслужащих выросли: где получают больше всего

Казна и Политика
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Зарплаты госслужащих выросли: где получают больше всего
Зарплаты госслужащих выросли: где получают больше всего
С начала года средняя зарплата работников центральных государственных органов увеличилась на 19,3%. В мае этот показатель составил 58,8 тыс. грн против 49,3 тыс. грн в январе.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
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По данным министерства, в центральных госорганах работает 22 235 человек, а уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от ведомства.

Где получают больше всего

Самые высокие зарплаты получают в Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Здесь один работник в среднем получает 114,1 тыс. грн ежемесячно.
Далее следует Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), где средняя зарплата составляет 96,08 тыс. грн.
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Замыкает тройку лидеров в списке ведомств с самыми высокими зарплатами Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 91,3 тыс. грн.
Меньше всего зарабатывают сотрудники следующих ведомств:
  • Государственное агентство лесных ресурсов — 37,7 тыс. грн;
  • Государственная служба Украины по делам детей — 37,4 тыс. грн;
  • Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками — 36,8 тыс. грн;
  • Национальная служба посредничества и примирения — 32,4 тыс. грн.
Напомним, по данным исследования Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата увеличивается ежемесячно примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
Только каждый пятый безработный в Украине ожидает зарплату более 20 тысяч гривен. В то же время большинство готово работать за меньшую оплату, но часто не на полный рабочий день.
По материалам:
УНІАН
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