Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро

13
Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро
Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро
Президент испанской ассоциации работодателей Антонио Гараменди оценил влияние отключения электроэнергии в стране в 0,1% ВВП или около 1,6 миллиарда евро, и обратился в Консорциум по страховым компенсациям для возможных претензий.
Об этом пишет The Corner.
Читайте также
«Это огромное влияние», — подчеркнул он.
Гарамэнди привел пример, что запуск нефтеперерабатывающих заводов может занять недели, иначе доменные печи отрасли могут пострадать.
Он также выразил сожаление по поводу отсутствия дополнительной информации о случившемся.
Читайте также
«Я считаю, что правительство должно действовать быстрее и постоянно информировать нас», — сказал президент ассоциации.
Место для вашей рекламы
Напомним, в Испании и Португалии на утро 29 апреля возобновили электроснабжение почти для всех потребителей после масштабных отключений света.
Испанский оператор энергосети Red Eléctrica сообщил, что по состоянию на 6 часов утра вторника по местному времени было возобновлено более 99% энергоснабжения после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.
Испания является одной из стран-лидеров в переходе к возобновляемой энергии и отказе от ископаемого топлива, но произошедший в понедельник кризис, вероятно, усилит беспокойство относительно способности энергосетей выдерживать нагрузку и растущей нестабильности энергоснабжения из возобновляемых источников.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems