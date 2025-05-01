Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро — Finance.ua

Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро Сегодня 10:44

Цена блэкаута в Испании: ущерб в размере 1,6 миллиарда евро

Президент испанской ассоциации работодателей Антонио Гараменди оценил влияние отключения электроэнергии в стране в 0,1% ВВП или около 1,6 миллиарда евро, и обратился в Консорциум по страховым компенсациям для возможных претензий.

Об этом пишет The Corner.

«Это огромное влияние», — подчеркнул он.

Гарамэнди привел пример, что запуск нефтеперерабатывающих заводов может занять недели, иначе доменные печи отрасли могут пострадать.

Он также выразил сожаление по поводу отсутствия дополнительной информации о случившемся.

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«Я считаю, что правительство должно действовать быстрее и постоянно информировать нас», — сказал президент ассоциации.

Напомним, в Испании и Португалии на утро 29 апреля возобновили электроснабжение почти для всех потребителей после масштабных отключений света.

Испанский оператор энергосети Red Eléctrica сообщил, что по состоянию на 6 часов утра вторника по местному времени было возобновлено более 99% энергоснабжения после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.

Испания является одной из стран-лидеров в переходе к возобновляемой энергии и отказе от ископаемого топлива, но произошедший в понедельник кризис, вероятно, усилит беспокойство относительно способности энергосетей выдерживать нагрузку и растущей нестабильности энергоснабжения из возобновляемых источников.

Економічна Правда По материалам:

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