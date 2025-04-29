Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута — Finance.ua

Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута Сегодня 11:15 — Энергетика

Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута

В Испании и Португалии на утро 29 апреля возобновили электроснабжение почти для всех потребителей после масштабных отключений света.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Испанский оператор энергосети Red Eléctrica сообщил, что по состоянию на 6 часов утра вторника по местному времени было возобновлено более 99% энергоснабжения после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.

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Португальский оператор электрораспределительных сетей E-Redes сообщил, что возобновил электроснабжение для 6,2 млн из 6,5 млн своих клиентов, согласно сообщениям местных СМИ.

Почти через 24 часа после начала аварии власти Испании все еще не сообщили официальную причину отключения. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в телевизионном обращении в понедельник вечером, что «анализируются все возможные причины».

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Национальный оператор железных дорог Испании Renfe сообщил во вторник, что часть рейсов, в том числе между Мадридом и Барселоной, уже работает в обычном режиме.

Некоторые пригородные маршруты вокруг Мадрида тоже начали возобновлять работу, однако метро в испанской столице оставалось остановленным. Крупнейший оператор аэропортов Испании Aena предупредил о дальнейших перебоях с авиарейсами.

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Испания является одной из стран-лидеров в переходе к возобновляемой энергии и отказе от ископаемого топлива, но произошедший в понедельник кризис, вероятно, усилит беспокойство относительно способности энергосетей выдерживать нагрузку и растущей нестабильности энергоснабжения из возобновляемых источников, пишет газета Financial Times.

Економічна Правда По материалам:

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