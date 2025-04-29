Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута

Энергетика
165
Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута
Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута
В Испании и Португалии на утро 29 апреля возобновили электроснабжение почти для всех потребителей после масштабных отключений света.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Испанский оператор энергосети Red Eléctrica сообщил, что по состоянию на 6 часов утра вторника по местному времени было возобновлено более 99% энергоснабжения после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.
Читайте также
Португальский оператор электрораспределительных сетей E-Redes сообщил, что возобновил электроснабжение для 6,2 млн из 6,5 млн своих клиентов, согласно сообщениям местных СМИ.
Почти через 24 часа после начала аварии власти Испании все еще не сообщили официальную причину отключения. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в телевизионном обращении в понедельник вечером, что «анализируются все возможные причины».
Читайте также
Национальный оператор железных дорог Испании Renfe сообщил во вторник, что часть рейсов, в том числе между Мадридом и Барселоной, уже работает в обычном режиме.
Некоторые пригородные маршруты вокруг Мадрида тоже начали возобновлять работу, однако метро в испанской столице оставалось остановленным. Крупнейший оператор аэропортов Испании Aena предупредил о дальнейших перебоях с авиарейсами.
Читайте также
Испания является одной из стран-лидеров в переходе к возобновляемой энергии и отказе от ископаемого топлива, но произошедший в понедельник кризис, вероятно, усилит беспокойство относительно способности энергосетей выдерживать нагрузку и растущей нестабильности энергоснабжения из возобновляемых источников, пишет газета Financial Times.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems