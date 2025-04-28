Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет — Finance.ua
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Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет

Энергетика
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Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет
Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет
В Испании, Португалии и Андорре произошло массовое отключение электроэнергии. Перебои затронули также часть Франции.
Об этом сообщает La Vanguardia.
При этом Балеарские и Канарские острова остались с электроснабжением.
В результате инцидента без света остались дома, предприятия и магазины по всей территории Испании, в частности в таких городах, как Мадрид, Барселона, Таррагона и Кастельон. Многие пользователи также сообщили о проблемах с мобильной связью и доступом к данным и Wi-Fi.
В Red Elеctrica Española (REE) говорят, что причины сбоя пока выясняются, все доступные ресурсы направлены на его ликвидацию. Представители компании отметили, что уже активированы планы по возобновлению электроснабжения в сотрудничестве с промышленными предприятиями.
Энергетическая компания Endesa подтвердила, что сбой охватил всю страну, однако пока нет информации, когда удастся полностью восстановить подачу электроэнергии.
Из-за отключения электроэнергии остановились скоростные поезда AVE, а на станции Аточа в Мадриде приступили к эвакуации пассажиров. В Барселоне из-за перебоев в электроснабжении остановились линии метро и трамвайной сети, тысячи пассажиров были эвакуированы. Часть городских светофоров также вышла из строя.
Мадридский международный аэропорт Барахас остался обесточенным, другие аэропорты по всему региону остановились.
В Лиссабоне не работает метро, ​​также есть сообщения об отсутствии электричества в Нидерландах и Бельгии. О причинах массового сбоя в сети пока не сообщается.
СМИ пишут, что проблемы в европейской электрической сети стали причиной масштабных перебоев на Пиренейском полуострове. Одной из возможных причин называют пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик, из-за которого повреждена высоковольтная линия электропередачи между Перпиньяном и восточной Нарбонной.
По материалам:
Ми - Україна
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