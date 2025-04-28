Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет — Finance.ua

Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет Сегодня 15:15 — Энергетика

Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет

В Испании, Португалии и Андорре произошло массовое отключение электроэнергии. Перебои затронули также часть Франции.

Об этом сообщает La Vanguardia.

При этом Балеарские и Канарские острова остались с электроснабжением.

В результате инцидента без света остались дома, предприятия и магазины по всей территории Испании, в частности в таких городах, как Мадрид, Барселона, Таррагона и Кастельон. Многие пользователи также сообщили о проблемах с мобильной связью и доступом к данным и Wi-Fi.

В Red Elеctrica Española (REE) говорят, что причины сбоя пока выясняются, все доступные ресурсы направлены на его ликвидацию. Представители компании отметили, что уже активированы планы по возобновлению электроснабжения в сотрудничестве с промышленными предприятиями.

Энергетическая компания Endesa подтвердила, что сбой охватил всю страну, однако пока нет информации, когда удастся полностью восстановить подачу электроэнергии.

Из-за отключения электроэнергии остановились скоростные поезда AVE, а на станции Аточа в Мадриде приступили к эвакуации пассажиров. В Барселоне из-за перебоев в электроснабжении остановились линии метро и трамвайной сети, тысячи пассажиров были эвакуированы. Часть городских светофоров также вышла из строя.

Мадридский международный аэропорт Барахас остался обесточенным, другие аэропорты по всему региону остановились.

В Лиссабоне не работает метро, ​​также есть сообщения об отсутствии электричества в Нидерландах и Бельгии. О причинах массового сбоя в сети пока не сообщается.

СМИ пишут, что проблемы в европейской электрической сети стали причиной масштабных перебоев на Пиренейском полуострове. Одной из возможных причин называют пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик, из-за которого повреждена высоковольтная линия электропередачи между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

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