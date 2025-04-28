Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей — Галущенко
Украина заявила о готовности помочь европейским партнерам восстановить стабильность энергосетей. Предложение включает обмен опытом, приобретенным в ходе российских атак на энергетическую инфраструктуру.
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.
Международный аэропорт Мадрида «Барахас» остался без электричества, погасло табло рейсов. К тому же на выходе из аэропорта образовались огромные очереди прибывших пассажиров, чтобы поймать такси из-за перебоев в работе сети мадридского метро.
В Андалусии решили отменить обучение в ряде школ во второй половине дня.
Во многих городах сегодня из-за блэкаута наблюдались перебои с мобильной связью, интернетом и Wi-Fi.
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