Блэкаут в Европе: одной из версий масштабных отключений света в Испании рассматривают кибератаку — Finance.ua

Блэкаут в Европе: одной из версий масштабных отключений света в Испании рассматривают кибератаку Сегодня 18:45 — Энергетика

Блэкаут в Европе: одной из версий масштабных отключений света в Испании рассматривают кибератаку

Испанское агентство по кибербезопасности INCIBE расследует возможность того, что масштабное отключение электроэнергии было вызвано кибератакой.

Об этом сообщает The Telegraph

Правительство страны также добавило, что работает над тем, чтобы определить точную причину отключений.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вместе с третьим вице-президентом правительства и министром по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сарой Аагесен прибыл в центр управления национального оператора электросети Red Eléctrica, «разобраться в причинах инцидента».

Отмечается, что испанское правительство работает над выяснением причин и последствий инцидента и мобилизует все ресурсы для его скорейшего разрешения.

«Мы будем передавать всю доступную информацию после ее тщательной проверки и подтверждения», — говорится в заявлении, которое цитирует The Guardian.

СМИ также цитируют слова старшего директора Red Eléctrica Эдуардо Прието о том, что возобновление энергоснабжения по всей стране может занять от шести до десяти часов. В то же время он отказался от комментариев по поводу причин отключения.

Европейская комиссия сообщила, что находится в контакте с национальными органами власти Испании и Португалии, а также Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в связи с массовыми отключениями электроэнергии.

«Комиссия контактирует с национальными органами власти Испании и Португалии, а также с ENTSO-E, чтобы понять основную причину и последствия ситуации. Комиссия будет продолжать следить за ситуацией и обеспечивать бесперебойный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами. В соответствии с действующим законодательством ЕС (Кодекс аварийных и восстановительных сетей) существуют протоколы для возобновления функционирования системы», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Андорра и Бельгия пострадали от отключений.

Напомним, в больших частях Испании и Португалии, в частности, в Мадриде и Лиссабоне, в понедельник произошло масштабное отключение электроэнергии. Также сообщается об отключениях в некоторых районах Франции.

Отключение электроэнергии, в частности, коснулось транспортной системы, включая работу аэропортов. Из метро Барселоны и Мадрида пришлось эвакуировать пассажиров. Светофоры в ряде городов не работают.

Укрінформ По материалам:

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