В Испании расследуют блэкаут как возможный «компьютерный саботаж», — El Pais Сегодня 17:21 — Мир

В Испании расследуют блэкаут как возможный «компьютерный саботаж», — El Pais

Национальный суд Испании открыл дело относительно расследования, не было ли масштабное отключение электроэнергии 28 апреля «компьютерным саботажем».

Об этом сообщает издание El Pais

Как сообщает издание, следователь судья Национального суда Хосе Луис Калама открыл уголовное производство, чтобы выяснить, могло ли отключение электроэнергии в Испании 28 апреля быть «компьютерным саботажем против критически важной инфраструктуры страны».

Отмечается, что если эта версия подтвердится, то это будет квалифицироваться как террористическое преступление.

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Первыми шагами расследования должна стать подготовка отчетов Национальным криптологическим центром и компанией Red Eléctrica в течение десяти дней без возможности продления срока — с изложением причин блэкаута.

Также судья обратился в Главное управление информации полиции с просьбой предоставить предварительный отчет о происшествии в тот же десятидневный срок.

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, масштабный блэкаут охватил ряд европейских стран , в том числе Испанию, Францию ​​и Португалию. Без электроэнергии остались миллионы людей, возникли серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.

Как сообщали СМИ, на полное восстановление энергоснабжения в Испании может потребоваться от 6 до 10 часов. В стране даже объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

При этом причины обесточивания неизвестны.

Также сообщалось, что расследуется версия кибератаки. Однако позже глава Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.

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