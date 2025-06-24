McDonald’s в Украине будет нанимать на работу подростков от 16 лет — Finance.ua

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McDonald’s в Украине будет нанимать на работу подростков от 16 лет

Личные финансы
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McDonald’s в Украине будет нанимать на работу подростков от 16 лет
McDonald’s в Украине будет нанимать на работу подростков от 16 лет
С 23 июня сеть ресторанов McDonald’s начала открывать вакансии для молодежи от 16 лет.
Об этом сообщает пресс-служба McDonald’s.
В компании отмечают, что всегда поддерживали молодежь и теперь расширяют возможности для подростков. Работа в компании может стать первым шагом в построении карьеры. В качестве примера 15% директоров ресторанов начинали свой путь в компании в возрасте до 25 лет.

Условия работы

Сеть обещает инвестировать в обучение молодых работников, помогать им приобретать как профессиональные, так и личные навыки. Гибкий график позволяет совмещать работу с учебой и личной жизнью.
«Несмотря на то, что существуют определенные ограничения для работы несовершеннолетних, „МакДональдз“ неукоснительно соблюдает трудовое законодательство и адаптирует рабочие обязанности сотрудников, чтобы предоставить возможность молодежи работать», — пояснили в компании.
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Подростки могут работать только в дневное время с 7:00 до 21:00. Во время учебного года не больше 18 часов в неделю, а во время каникул до 36 часов.
Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения в рф. Компания объяснила это соображениями безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже МИД. 20 сентября открылись первые три ресторана McDonald’s в Киеве, но только на левом берегу. Доставка также была доступна только вблизи заведений. Постепенно компания начала отрывать рестораны в других городах Украины.
Как результат, McDonald’s в Украине получил 2 млрд грн убытков в 2022 году.
В марте 2025 года McDonald’s обогнал Starbucks и стал самым дорогим ресторанным брендом в мире. Стоимость бренда выросла на 7% до $40,5 млрд.

Справка Finance.ua:

  • алгоритм трудоустройства подростка такой же, как и при оформлении взрослых: претендент на должность предоставляет документы, удостоверяющие личность, и подписывает трудовое соглашение;
  • наемные работники, не достигшие 18-летия, имеют право на ежегодный отпуск, продолжительность которого составляет 31 день (во время военного положения сокращается до 24 дней), а также на дополнительные отгулы, если этого требует учебный процесс;
  • одна из льгот, применяемых к несовершеннолетним работникам — отсутствие испытательного срока. По закону подростков оформляют сразу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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