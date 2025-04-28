McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию

10
McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию
McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию
В McDonald’s назвали дезинформацией сообщения о возможном возвращении компании в россию и заявили, что перерегистрируют бренд в стране-агрессоре, чтобы не позволить другим использовать их торговую марку в своих интересах.
Такое сообщение опубликовал McDonald’s Ukraine в соцсети X.

Подробности

В компании отметили, что они регулярно возобновляют право собственности на свои торговые марки по всему миру, даже в странах, где не ведут никакой деятельности.
Это делается для того, чтобы обезопасить свой бренд и не разрешить сторонним бизнесам или лицам, в частности в рф, использовать их торговые марки в собственных интересах, отметили в McDonald’s.
Читайте также
«В то же время наша позиция четкая и остается неизменной. McDonald’s одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — заявляют в сообщении.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems