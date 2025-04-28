McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию — Finance.ua

McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию Сегодня 11:46

McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию

В McDonald’s назвали дезинформацией сообщения о возможном возвращении компании в россию и заявили, что перерегистрируют бренд в стране-агрессоре, чтобы не позволить другим использовать их торговую марку в своих интересах.

Такое сообщение опубликовал McDonald’s Ukraine в соцсети X.

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В компании отметили, что они регулярно возобновляют право собственности на свои торговые марки по всему миру, даже в странах, где не ведут никакой деятельности.

Это делается для того, чтобы обезопасить свой бренд и не разрешить сторонним бизнесам или лицам, в частности в рф, использовать их торговые марки в собственных интересах, отметили в McDonald’s.

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«В то же время наша позиция четкая и остается неизменной. McDonald’s одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — заявляют в сообщении.

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