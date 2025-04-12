В НБУ объяснили причины замедления роста ВВП — Finance.ua

В НБУ объяснили причины замедления роста ВВП
В 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%. С одной стороны, рост ВВП замедлился по сравнению с 2023 годом (с 5,5%). С другой — экономика Украины восстанавливается второй год подряд в условиях полномасштабной войны и постоянных атак россии на производственные объекты и инфраструктуру.
Об этом говорится в комментарии Национального банка со ссылкой на данные Госстата.
Что повлияло на темпы роста
В регуляторе отметили, что замедление экономического роста в прошлом году было ожидаемым с учетом ухудшения ситуации безопасности, восстановления дефицита электроэнергии и низких урожаев.
«Экономику поддерживали высокий внутренний спрос, мягкая фискальная политика, значительная адаптивность бизнеса, а также усилия НБУ по обеспечению макрофинансовой устойчивости», — говорится в сообщении.
Фактические темпы роста реального ВВП оказались ниже оценки Нацбанка, обнародованной в Инфляционном отчете за январь 2025 года (3,4%).
Это, в частности, связано с восстановлением падения ВВП в IV квартале 2024 года (на 0,1 п.п.) из-за существенного сокращения показателей сельского хозяйства (на 30,3% г/г).
Частичное влияние оказало и повышение базы сравнения в результате улучшения Госстатом показателя роста экономики в IV квартале 2023 года в рамках традиционного уточнения показателя ВВП.
Восстановление экономики
Потребление и дальше поддерживало восстановление экономики. Частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в рост реального ВВП в 2024 году.
Увеличение конечных потребительских расходов домохозяйств ускорилось до 6,8% и поддерживалось высокими темпами роста реальных зарплат, об этом свидетельствуют данные Госстата.
Хотя фискальная политика в прошлом году оставалась мягкой, роль государственного сектора в экономике постепенно снижалась. Так, по итогам 2024 г. конечные потребительские расходы сектора государственного управления сократились на 4,5%.
Инвестиционная активность
Капитальные расходы бюджета и улучшение финансовых результатов предприятий поддержали инвестиционную активность. В прошлом году валовое накопление основного капитала выросло на 3,5% г/г.
Инвестиции частного сектора направлялись прежде всего на развитие логистических мощностей и автономное энергообеспечение на фоне восстановления дефицита электроэнергии, а государственного — на восстановление инфраструктуры, а также военные цели и развитие оборонной промышленности.
Экспорт
Экспорт вернулся к росту, объемы импорта и дальше увеличивались.
Физические объемы экспорта в 2024 году выросли впервые с 2019 года — на 10,3% г/г, что прежде всего поддерживалось стабильной работой морского коридора.
В то же время оживление внутреннего спроса в значительной степени обеспечивалось импортом, физические объемы которого увеличились на 7,7%.
В результате вклад чистого экспорта в рост реального ВВП остался отрицательным (-0,9 в. п.), хоть и сократился по сравнению с предыдущими годами.
Прогноз на 2025 год
НБУ ожидает, что в 2025 году рост экономики Украины будет продолжаться.
Тенденцию поддержат ожидаемое наращивание урожаев, уменьшение дефицита электроэнергии и оживление внешнего спроса.
Экономический рост в дальнейшем будут ограничивать последствия войны, в частности дефицит рабочей силы и повреждение инфраструктуры и производственных мощностей.
Напомним, по данным НБУ, наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство.
Валовая добавленная стоимость (ВДС) этой отрасли по итогам года сократилась на 7,3% из-за более низкого урожая.
Жаркая погода и засуха летом и в начале осени негативно повлияли на урожайность, особенно поздних культур.
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