В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году — Finance.ua

В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году Сегодня 09:00 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году

Наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Валовая добавленная стоимость (ВДС) этой отрасли по итогам года сократилась на 7,3% из-за более низкого урожая.

Жаркая погода и засуха летом и в начале осени негативно повлияли на урожайность, особенно поздних культур.

Снижение урожаев привело к подорожанию кормов, что сдерживало развитие животноводства.

Восстановление дефицита электроэнергии из-за новых разрушений россией энергетической инфраструктуры Украины также сдерживало рост экономики.

Хотя благодаря ремонтам и импорту электроэнергии ситуация оставалась относительно устойчивой, по итогам года ВДС энергетического сектора сократилась на 2,7%.

Энергетические дефициты, усиление обстрелов и более низкие объемы сельскохозяйственного сырья для переработки сдерживали развитие перерабатывающей промышленности.

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Рост ВДС этой отрасли замедлился до 6%.

Благодаря наращиванию добычи газа и металлических руд возобновился рост в добывающей промышленности — ВДС увеличился на 3,6%.

Кроме того, большое влияние оказала стабильная работа морского коридора, что положительно повлияло и на финансовые результаты металлургии и транспортной отрасли.

Хотя ВДС сектора торговли в 2024 году снизилась на 4,1%, потребительский спрос оставался устойчивым, о чем свидетельствовали высокие показатели розничной торговли и секторов услуг.

Вклад мягкой фискальной политики в рост ВВП оставался весомым.

Высокие объемы бюджетного финансирования поддерживали отрасли промышленности, связанные с производством продукции оборонного назначения, а также обусловили рост ВДС бюджетных секторов.

ВДС сектора государственного управления и обороны в 2024 году выросла на 2,4%, образования — на 10,8%, здравоохранения — на 4,3%.

Капитальные расходы бюджета на строительство фортификаций, ремонты критической инфраструктуры и другие проекты по восстановлению вместе с инвестиционными взносами частного сектора обеспечили высокие темпы роста ВДС строительства (на 16,2%).

Устойчивая работа финансовой системы, в том числе банков, способствовала улучшению результатов финансового сектора.

В 2024 году рост ВДС этого сектора возобновился после двухлетнего спада и был самым высоким среди видов деятельности (27,4%).

Несмотря на замедление по сравнению с 2023 годом из-за сложностей с поиском заказов, высокими темпами росла и ВДС ІТ-отрасли (на 8,3%).

УНІАН По материалам:

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