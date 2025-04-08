В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году — Finance.ua
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В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году

Казна и Политика
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В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году
В НБУ сообщили, какая отрасль больше всего «тормозила» рост ВВП в 2024 году
Наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Валовая добавленная стоимость (ВДС) этой отрасли по итогам года сократилась на 7,3% из-за более низкого урожая.
Жаркая погода и засуха летом и в начале осени негативно повлияли на урожайность, особенно поздних культур.
Снижение урожаев привело к подорожанию кормов, что сдерживало развитие животноводства.
Восстановление дефицита электроэнергии из-за новых разрушений россией энергетической инфраструктуры Украины также сдерживало рост экономики.
Хотя благодаря ремонтам и импорту электроэнергии ситуация оставалась относительно устойчивой, по итогам года ВДС энергетического сектора сократилась на 2,7%.
Энергетические дефициты, усиление обстрелов и более низкие объемы сельскохозяйственного сырья для переработки сдерживали развитие перерабатывающей промышленности.
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Рост ВДС этой отрасли замедлился до 6%.
Благодаря наращиванию добычи газа и металлических руд возобновился рост в добывающей промышленности — ВДС увеличился на 3,6%.
Кроме того, большое влияние оказала стабильная работа морского коридора, что положительно повлияло и на финансовые результаты металлургии и транспортной отрасли.
Хотя ВДС сектора торговли в 2024 году снизилась на 4,1%, потребительский спрос оставался устойчивым, о чем свидетельствовали высокие показатели розничной торговли и секторов услуг.
Вклад мягкой фискальной политики в рост ВВП оставался весомым.
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Высокие объемы бюджетного финансирования поддерживали отрасли промышленности, связанные с производством продукции оборонного назначения, а также обусловили рост ВДС бюджетных секторов.
ВДС сектора государственного управления и обороны в 2024 году выросла на 2,4%, образования — на 10,8%, здравоохранения — на 4,3%.
Капитальные расходы бюджета на строительство фортификаций, ремонты критической инфраструктуры и другие проекты по восстановлению вместе с инвестиционными взносами частного сектора обеспечили высокие темпы роста ВДС строительства (на 16,2%).
Устойчивая работа финансовой системы, в том числе банков, способствовала улучшению результатов финансового сектора.
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В 2024 году рост ВДС этого сектора возобновился после двухлетнего спада и был самым высоким среди видов деятельности (27,4%).
Несмотря на замедление по сравнению с 2023 годом из-за сложностей с поиском заказов, высокими темпами росла и ВДС ІТ-отрасли (на 8,3%).
По материалам:
УНІАН
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