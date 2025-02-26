Реальный ВВП Украины в январе вырос на 2% - ИЭИ — Finance.ua

Реальный ВВП Украины в январе вырос на 2% - ИЭИ Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Реальный ВВП Украины в январе вырос на 2% - ИЭИ

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с январем-2024, тогда как в декабре-2024 рост фиксировался на уровне 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом сообщается в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций ( ИЭИ ).

Основные причины ускоренного роста — меньшее падение сельского хозяйства, которое отражает сейчас лишь показатели животноводства, отсутствие массовых плановых отключений электроэнергии, рост частного потребления. По данным Минагрополитики, реальное производство в животноводстве несколько падает. Поголовье крупного рогатого скота сократилось, а ситуация в птицеводстве более благоприятная. По оценке ИЭИ, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве сократилось на 0,9% к предыдущему году в январе", — отмечается в исследовании.

Приближение фронта, полное закрытие шахт возле Покровска негативно повлияли на темпы восстановления экономики в Украине и приводят к падению в добывающей промышленности.

В то же время ситуация с добычей железной руды остается положительной. Пока, по оценке ИЭИ, реальная ВДС в добывающей промышленности сократилась на 2,9% в январе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Приближение фронта может оказать еще более негативное влияние на показатели добывающей промышленности уже в ближайшие месяцы.

Тем не менее, положительно влияло на показатели перерабатывающей промышленности отсутствие плановых массовых отключений электроэнергии. Также благоприятный внутренний спрос на продукцию отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Внешний спрос тоже способствовал металлургии. Впрочем, отмечают в ИЭД, в январе высокой была статистическая база. В целом, хотя отдельные отрасли показали уменьшение объемов выпуска, в перерабатывающей промышленности реальная ВДС выросла на 3% в январе (по сравнению с январем-2024).

«Разрушения генерации электроэнергии россиянами не были полностью компенсированы ремонтами и новой генерацией. Кроме того, спрос на электроэнергию в этом году был ниже из-за теплой погоды и происходили аварийные отключения электроэнергии как превентивные меры во время обстрелов. В результате, по нашей оценке, реальная ВДС в отрасли сократилась на 5,1% в январе (по сравнению с январем-2024», — констатируют в ИЭИ.

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