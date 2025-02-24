$15 миллиардов ВВП и налоговых поступлений: во ФРУ оценили потери Украины от введения экопошлины ЕС — Finance.ua

$15 миллиардов ВВП и налоговых поступлений: во ФРУ оценили потери Украины от введения экопошлины ЕС Сегодня 06:25

Федерация работодателей Украины осуществила экономическое моделирование влияния СВАМ на экономику в Украине после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ. Выводы неутешительные — уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП. К 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Об этом рассказала директор Департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Ольга Кулик.

Моделирование осуществлялось не только по тем товарным группам, которые подпадают под СВАМ, но и учитывались межотраслевые связи, которые создают компании-производители СВАМ товаров в Украине.

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Результаты исследования показали, что внедрение СВАМ в полном объеме может привести к общему падению ВВП Украины на 4,8% в 2026 году. По состоянию на 2030 — 2034 гг. отрицательный эффект для ВВП может достичь 6,1 — 6,3%. В абсолютном измерении это тождественно падению ВВП на 8,7 млрд дол. США до 2026 г., 10,9 и 11,3 млрд. дол. США до 2030 г. и 2034 г. соответственно (в базовых ценах 2023 г.)", — говорит она.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности — оно может составить 2,8 млрд дол. США в 2026 г. и достичь 3,5 и 3,6 млрд дол. США в 2030 — 2034 гг. (в ценах 2023 г.).

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала украинское правительство активизировать переговоры с ЕС и достичь согласия по отсрочке действия СВАМ для Украины, ведь в законодательстве ЕС предусмотрены такие механизмы.

Обозреватель По материалам:

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