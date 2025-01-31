В 2024 году россия причинила экологический ущерб объектам Минобороны Украины более чем на 42 млрд грн — Finance.ua
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В 2024 году россия причинила экологический ущерб объектам Минобороны Украины более чем на 42 млрд грн

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Сумма ущерба, причиненного россией природной среде на объектах Минобороны Украины в 2024 году, превысила 42 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Специалисты подразделений Министерства обороны Украины обследовали 61 военный объект, которым причинен экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов рф, и зафиксировали следующий ущерб:
  • засорение почв отходами от разрушения — 40 млрд 260 млн 446 тыс. 746 гривен;
  • загрязнение почв нефтепродуктами — 1 млрд 564 млн 980 тыс. 137 гривен;
  • неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — 96 млн 850 тыс. 34 гривны;
  • ущерб, причиненный лесному фонду — 145 млн 293 тыс. 946 гривен.
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В рабочую группу, которая проводила обследование, входили представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности и Государственной экологической инспекции Украины.
Материалы с фиксированными фактами причинения вреда окружающей среде и расчеты ущерба предоставили Офису Генерального прокурора для соответствующего реагирования и приобщения к открытым уголовным производствам.
По материалам:
Finance.ua
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