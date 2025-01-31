В 2024 году россия причинила экологический ущерб объектам Минобороны Украины более чем на 42 млрд грн — Finance.ua

В 2024 году россия причинила экологический ущерб объектам Минобороны Украины более чем на 42 млрд грн Сегодня 07:02

Сумма ущерба, причиненного россией природной среде на объектах Минобороны Украины в 2024 году, превысила 42 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Специалисты подразделений Министерства обороны Украины обследовали 61 военный объект, которым причинен экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов рф, и зафиксировали следующий ущерб:

засорение почв отходами от разрушения — 40 млрд 260 млн 446 тыс. 746 гривен;

загрязнение почв нефтепродуктами — 1 млрд 564 млн 980 тыс. 137 гривен;

неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — 96 млн 850 тыс. 34 гривны;

ущерб, причиненный лесному фонду — 145 млн 293 тыс. 946 гривен.

В рабочую группу, которая проводила обследование, входили представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности и Государственной экологической инспекции Украины.

Материалы с фиксированными фактами причинения вреда окружающей среде и расчеты ущерба предоставили Офису Генерального прокурора для соответствующего реагирования и приобщения к открытым уголовным производствам.

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