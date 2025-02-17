В январе экономика замедлила темпы роста: ВВП вырос на 1,5% — Finance.ua
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В январе экономика замедлила темпы роста: ВВП вырос на 1,5%

Казна и Политика
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В январе экономика замедлила темпы роста: ВВП вырос на 1,5%
В январе экономика замедлила темпы роста: ВВП вырос на 1,5%
В январе 2025 года украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, пишет Минэкономики.
«Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении», — рассказал Алексей Соболев.
Рост ВВП в январе 2025 года оценивается на уровне 1,5%. Перерабатывающая отрасль, внутренняя торговля и строительство продолжали демонстрировать положительную динамику.
В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.
Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и транспорте. Причины — остановка работы шахт в Донецкой области, которые находятся на линии столкновения. Также наблюдались сбои в снабжении электроэнергией из-за массированных ракетных атак.
Напомним, в декабре 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 1,7%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года — 2,7% в год.
По материалам:
Finance.ua
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