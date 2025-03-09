МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2−3% — Finance.ua

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2−3% Сегодня 08:08 — Казна и Политика

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2−3%

Экономика Украины сохраняет устойчивость, но рост ВВП замедлится из-за войны и инфляции. Инфляция достигла 12,9%, что повлекло за собой повышение учетной ставки НБУ.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

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Экономика Украины остается устойчивой, невзирая на три года войны.

Оценка реального роста ВВП

По итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается в 3,5%, однако в 2025 году он может замедлиться до 2−3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и длительных боевых действий.

Инфляция продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом измерении в январе, что обусловлено, прежде всего, ростом цен на продукты питания и оплату труда.

В ответ Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 150 базисных пунктов с декабря.

Международные резервы Украины составили 43 миллиарда долларов США по состоянию на январь 2025 года, что стало возможным благодаря значительной внешней финансовой поддержке.

Риски для экономики остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности в отношении войны, перспектив мира и последующего восстановления страны.

Напомним, по данным ИЭД, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с январем-2024, тогда как в декабре-2024 рост фиксировался на уровне 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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