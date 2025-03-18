ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 3,1% — Finance.ua
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ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 3,1%

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ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 3,1%
ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 3,1%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста мировой экономики в ближайшие два года. Теперь прогнозируется, что рост глобального ВВП будет составлять 3,1% в 2025 году и 3% в следующем году. В декабре ожидалось повышение на 3,3% в два года.
Замедление темпов роста по сравнению с 3,2% в 2024 году будет обусловлено торговыми барьерами в ряде экономик G20 и увеличенной геополитической и политической неопределенностью, что влияет на инвестиции и расходы домохозяйств, отмечается в обновленном прогнозе ОЭСР.
«Последние показатели активности стали указывать на ухудшение перспектив мирового роста. Настроения бизнеса и потребителей ослабли в некоторых странах, а показатели неопределенности экономической политики заметно выросли во всем мире, говорится в отчете. — Значительные изменения произошли в торговой политике, если они сохранятся, ударят по мировому росту и увеличению инфляции».
Также в документе отмечается сохранение инфляционного давления во многих государствах.
Инфляция в странах G20 в 2025 году ожидается на уровне 3,8%, в 2026 году — 3,2%. Это на 0,3 процентного пункта выше декабрьской оценки.
ОЭСР снизила прогноз роста ВВП США в 2025 году до 2,2% с 2,4%, в следующем году — до 1,6% с 2,1% раньше.
Экономика еврозоны вырастет на 1% в текущем году (ранее ожидался рост на 1,3%), в 2026 году — на 1,2% (а не на 1,5%). В частности, оценка подъема ВВП Германии пересмотрена до 0,4% с 0,7% и до 1,1% с 1,2% соответственно.
Японская экономика, согласно новому прогнозу, вырастет на 1,1% в этом году и на 0,2% в следующем году. Ранее предполагалось увеличение на 1,5% и 0,6% соответственно.
ОЭСР повысила прогноз темпов роста экономики Китая в текущем году до 4,8% с 4,7%, сохранив оценку на будущий год без изменения — 4,4%.
Самой быстрой из крупнейших экономик мира останется Индия. ОЭСР ожидает рост ВВП страны в начавшемся в апреле 2025 году на 6,4% (ранее 6,9%) и в 2026 году на 6,6% (6,8%).
«Значительные риски сохраняются. Последующая фрагментация мировой экономики является ключевой проблемой. Более высокое и широкое увеличение торговых барьеров ударит по росту во всем мире и увеличит инфляцию. Расходы на оборону могут поддержать экономический рост в краткосрочной перспективе, но потенциально усилят долгосрочное фискальное давление.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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