Темпы роста реального ВВП в феврале замедлились до 0,5% - ИЭИ — Finance.ua

Темпы роста реального ВВП в феврале замедлились до 0,5% - ИЭИ Сегодня 07:02

Темпы роста реального ВВП в феврале замедлились до 0,5% - ИЭИ

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в феврале 2025 года вырос всего на 0,5% по сравнению с февралем-2024, в то время как в январе рост был зафиксирован на уровне 1,3%, сообщается в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

«Причина замедления — спад в ряде отраслей из-за российских обстрелов и повышения уровня неопределенности бизнеса, что нивелировало продолжающееся в других отраслях экономики восстановление. В январе рост ВВП, по данным ИЭИ, составил 1,3% (с учетом новых данных и несколько усовершенствованной методологии расчета)», — пояснили в институте.

Согласно данным пресс-службы ИЭД, в феврале из-за обстрелов портов темпы падения реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в транспортной отрасли составили 4,5% (в январе — около 1% из-за отсутствия транзита газа), также замедлились темпы роста в торговле до 3,5% по сравнению с показателями предыдущего года.

В мониторинге отмечено, что обстрелы сети добычи и распределения газа в Харьковской и Полтавской области (как объектов «Нафтогаза», так и частных компаний) ухудшили ситуацию в добывающей промышленности, которая ранее уже снизила производство из-за временной оккупации нескольких угольных шахт в Донецкой области. В результате реальная ВДС в отрасли сократилась более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В перерабатывающей промышленности прирост реального ВВП сдерживался обстрелами россиянами промышленных объектов и инфраструктуры, а также плановыми отключениями электроэнергии и составил 2,5% в феврале по сравнению с февралем-2024.

«Реальная ВДС в сельском хозяйстве сократилась по оценке на 1,1% к предыдущему году. Это отражает падение в животноводстве, поскольку показатели сельского хозяйства в первые пять месяцев года не включают показатели растениеводства», — приводятся в исследовании слова старшего научного сотрудника ИЭИ Виталия Кравчука.

Кроме того, в феврале Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30% к предыдущему месяцу — до 244 тыс. МВт*ч. Больше всего электроэнергии было поставлено из Венгрии (35%) и Словакии (30%). По сравнению с февралем 2024 года импорт электроэнергии вырос в 2,9 раза.

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