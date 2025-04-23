МВФ обновил прогноз роста ВВП в Украине и мире — Finance.ua

МВФ обновил прогноз роста ВВП в Украине и мире Сегодня 12:03

МВФ обновил прогноз роста ВВП в Украине и мире

Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году.

Об этом свидетельствует обновленный Мировой экономический прогноз (WEO) Международного валютного фонда (МВФ).

«Согласно базовому прогнозу, который включает информацию по состоянию на 4 апреля, глобальный рост снизится до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году — по сравнению с 3,3% за оба года в WEO с января 2025 года, что соответствует кумулятивному ухудшению прогноза на 0,8 процентного пункта (п.п.) и значительно ниже исторического показателя (2000−19 годы) на уровне 3,7%», — говорится в публикации.

Читайте также МВФ предупредил о крахе фондовых рынков из-за торговых войн

Отмечается, что ситуация изменилась, поскольку правительства по всему миру меняют приоритеты своей политики. Среди прочего, с момента выхода январского WEO в 2025 году был объявлен и внедрен ряд новых тарифных мер со стороны Соединенных Штатов и контрмер со стороны их торговых партнеров.

«Это привело к введению 2 апреля почти универсальных тарифов США и доведению эффективных тарифных ставок до уровня, невиданного за последнее столетие», — констатирует МВФ и добавляет, что это само по себе является серьезным негативным шоком для роста.

Непредсказуемость, с которой разворачиваются эти меры, также негативно влияет на экономическую активность и перспективы и в то же время делает более сложным, чем обычно, формирование предположений, которые могли бы стать основой для внутрисогласованного и своевременного набора прогнозов, отметил Фонд.

Учитывая сложность и изменчивость текущего момента, в этом отчете вместо обычного базового прогноза представлен «справочный прогноз», основанный на информации, доступной по состоянию на 4 апреля 2025 года (включая тарифы от 2 апреля и первые реакции). Он дополняется рядом прогнозов глобального роста, в первую очередь при различных предположениях о торговой политике.

Читайте также Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП до менее 2%

В базовом прогнозе рост в странах с развитой экономикой прогнозируется на уровне 1,4% в 2025 году. Ожидается, что рост в США замедлится до 1,8%, что на 0,9 п.п. ниже прогноза, опубликованного в WEO 2025 за январь 2025 года, из-за большей политической неопределенности, торговой напряженности и более слабого импульса спроса, тогда как рост в еврозоне на уровне 0,8%, как ожидается, замедлится на 0,2 п.п.

В странах с развивающимися рынками и развивающихся странах рост замедлится до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026 году со значительным снижением прогнозов для стран, наиболее пострадавших от недавних торговых мероприятий, таких как Китай.

Прогнозы по экономике Украины

Что касается Украины, то прогноз роста ВВП на этот год сохранен на уровне 2%, на следующий — 4,5%.

МВФ ожидает, что глобальная базовая инфляция будет снижаться более медленными темпами, чем ожидалось в январе, и достигнет 4,3% в 2025 году и 3,6% в 2026 году с заметным повышением прогноза для стран с развитой экономикой и незначительным снижением прогноза для стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, в 2025 году.

Для Украины среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 12,6%, в следующем — 7,7% по сравнению с 6,5% в прошлом году.

«Усиление негативных рисков доминирует в прогнозе. Эскалация торговой войны вместе с еще большей неопределенностью в отношении торговой политики может еще больше снизить темпы роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе, тогда как истощение буферных резервов ослабляет устойчивость к будущим шокам», — подчеркнул МВФ.

Разногласия и быстрое изменение политических позиций или ухудшение настроений могут повлечь за собой дополнительную переоценку активов сверх того, что произошло после объявления 2 апреля о введении масштабных тарифов в США, а также резкую корректировку валютных курсов и потоков капитала, особенно для экономик, которые уже столкнулись с долговыми проблемами, добавил Фонд.

По его мнению, это может привести к более широкой финансовой нестабильности, включая ущерб для международной валютной системы.

Читайте также В НБУ объяснили причины замедления роста ВВП

Демографические сдвиги и сокращения иностранной рабочей силы могут сдерживать потенциальный рост и угрожать фискальной устойчивости. Затяжные последствия недавнего кризиса стоимости жизни в сочетании с исчерпанным политическим пространством и туманными среднесрочными перспективами роста могут снова разжечь социальные беспорядки, добавил МВФ.

«Устойчивость, продемонстрированная многими крупными странами с формирующимися рынками, может быть проверена на прочность, поскольку обслуживание высоких уровней долга становится более сложной задачей при неблагоприятных глобальных финансовых условиях. Более ограниченная международная помощь для развития может усилить давление на страны с низким уровнем дохода, подтолкнув их к еще большим обязательствам или требуя значительных фискальных корректировок, что будет иметь немедленные последствия для экономического роста и уровня жизни. С другой стороны, деэскалация нынешних тарифных ставок и новые соглашения, которые обеспечат ясность и стабильность торговой политики, могут способствовать глобальному росту», — отмечается в обновленном WEO.

МВФ считает, что дальнейший путь требует ясности и координации.

«Страны должны конструктивно работать над созданием стабильной и предсказуемой торговой среды, способствовать реструктуризации долгов и решать общие проблемы. В то же время они должны решать проблемы внутренней политики и структурных дисбалансов, обеспечивая таким образом внутреннюю экономическую стабильность», — призвал Фонд.

По его мнению, это поможет сбалансировать компромиссы между ростом и инфляцией, восстановить буферы и улучшить среднесрочные перспективы роста, а также уменьшить глобальные дисбалансы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.